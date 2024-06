ARMOUR Residential REIT, Inc. est un fonds d'investissement immobilier. La société apporte des capitaux privés sur les marchés hypothécaires afin de favoriser l'accession à la propriété d'un éventail large et diversifié d'Américains. La société cherche à créer de la valeur pour les actionnaires en investissant de manière réfléchie et en gérant les risques d'un portefeuille de titres adossés à des créances hypothécaires (MBS) diversifié et à effet de levier. Elle privilégie le maintien de dividendes sur les actions ordinaires appropriés à moyen terme plutôt que de se concentrer sur les fluctuations à court terme du marché. Elle investit dans des titres adossés à des créances hypothécaires, émis ou garantis par une entité parrainée par le gouvernement des États-Unis (GSE), telle que la Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), la Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac) ou une agence gouvernementale telle que la Government National Mortgage Administration (Ginnie Mae) (collectivement, les titres d'agence). Ses Agency Securities consistent en des prêts à taux fixe. La société est gérée par ARMOUR Capital Management LP, un conseiller en investissement.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé