Armstrong World Industries, Inc. conçoit, innove et fabrique des systèmes de plafonds et de murs sur le continent américain. La société fabrique et fournit des produits composés de nombreux matériaux, notamment la fibre minérale, la laine de verre, le métal, le bois, la fibre de bois, le gypse renforcé de verre et le feutre. Elle fabrique également des systèmes de suspension pour plafonds (grilles). Son segment Fibre minérale produit des systèmes de plafonds suspendus en fibre minérale et en fibre souple. Ses produits offrent diverses caractéristiques de performance, telles que le contrôle acoustique, la protection contre l'incendie et l'efficacité énergétique. Son segment Architectural Specialties (spécialités architecturales) produit, conçoit et fournit des plafonds, des murs et des façades destinés à être utilisés dans des environnements commerciaux. Les produits sont disponibles en métal, en feutre et en bois, ainsi qu'en différentes couleurs, formes et conceptions. Il vend des produits standard, haut de gamme et personnalisés. Les produits de la division Architectural Specialties sont vendus principalement à des distributeurs revendeurs et à des clients directs, principalement des entrepreneurs de systèmes de plafonds.

Secteur Fournitures de construction et installation