ARN Media Limited, anciennement HT&E Limited, est une société australienne de radiodiffusion et d'audio à la demande. La société possède environ 58 stations de radio réparties sur 33 marchés et 46 stations de radiodiffusion numérique (DAB+) dans tout le pays. Le portefeuille de marques de la société comprend KIIS Network, Pure Gold Network, CADA, Regional, iHeartRadio et iHeartPodcast Network. KIIS Network comprend les stations KIIS, KIIS 1065, KIIS 101.1 et KIIS 97.3. Pure Gold Network propose une combinaison de musique, de contenu intelligent et de divertissement intemporel au public de la génération X. Sa plateforme de divertissement numérique, l'application iHeartRadio, est une plateforme tout-en-un de radio, de streaming musical, de podcasts et d'événements en direct, accessible aux Australiens dans tous les États. Le public peut également accéder à ses stations préférées en Australie depuis ARN, Special Broadcasting Service (SBS) et des stations de Nouvelle-Zélande et des États-Unis. Son réseau iHeartPodcast Network Australia est la destination podcast la plus importante pour les créateurs, les marques et le public.

Secteur Diffusion