Le Pape François rencontre le principal collaborateur de Benoît XVI alors que la mémoire de ce dernier ébranle le Vatican.

Le bulletin quotidien du Vatican a mentionné Ganswein dans l'agenda des audiences du pape mais, comme d'habitude, n'a donné aucun détail.

Quelques heures après l'enterrement de Benoît XVI jeudi, une maison d'édition italienne a envoyé à certains médias, dont Reuters, des copies anticipées du livre de 330 pages de Ganswein intitulé "Rien que la vérité - Ma vie aux côtés de Benoît XVI".

Ganswein, 66 ans, a été le secrétaire personnel de Benoît XVI à partir de 2003, lorsque Benoît XVI était encore le cardinal Joseph Ratzinger, et est resté à ses côtés pendant près de 20 ans, jusqu'à sa mort le 31 décembre. Il était également le gardien de François jusqu'à ce que les deux hommes se brouillent.

La principale question qui se pose maintenant à François est de savoir quelle position donner à Ganswein. Beaucoup attendent de voir s'il obtiendra un autre poste au Vatican ou s'il sera affecté ailleurs dans le monde.

La décision est importante car maintenant que Benoît XVI est mort, Ganswein pourrait être appelé par les conservateurs à prendre sa place en tant que point de ralliement pour ceux qui sont aliénés par les réformes introduites par François, y compris la répression de l'ancienne messe en latin.

Dans le livre, dont la sortie en librairie est prévue le 12 janvier, Ganswein donne une vue de l'intérieur de l'élection de Benoît XVI en 2005, de sa décision en 2013 de devenir le premier pape en 600 ans à se retirer, de ses années post-papauté, de sa maladie et de ses dernières heures.

Le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni, n'a fait aucun commentaire sur le livre, écrit avec le journaliste italien Saverio Gaeta et publié par Piemme, une marque de Mondadori.

Le Vatican ne dit jamais ce qui est discuté en audience privée, sauf s'il s'agit d'un chef d'État. Ganswein n'a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire.

Depuis la publication d'articles sur les thèmes abordés dans le livre, des critiques sont apparues sur les médias sociaux et dans les journaux italiens, y compris de la part d'un cardinal et d'au moins deux prêtres, concernant ses allégations et le moment de sa publication.

Bien que François ait souvent comparé le fait que Benoît XVI vive au Vatican à la présence d'un grand-père dans la maison, le livre décrit certaines situations tendues.

Pendant les sept premières années après l'élection de François au poste de pape, Ganswein a conservé ses deux emplois. L'un était préfet de la maison pontificale - un gardien contrôlant les événements publics de François - et secrétaire privé de l'ex-pape.

Ganswein écrit qu'il n'a jamais pu instaurer un "climat de confiance" avec le nouveau pape et que François l'a probablement laissé garder le poste de préfet aussi longtemps par respect pour Benoît.

Les deux hommes se sont brouillés en 2020 lorsque Ganswein a été au centre d'un épisode désordonné concernant un livre sur le célibat des prêtres.