(Alliance News) - Arnoldo Mondadori Editore Spa a annoncé lundi que sa filiale Mondadori Media a l'intention d'acquérir 51% du capital social de Waimea Srl, la société qui détient tous les droits de propriété intellectuelle et l'exploitation économique de l'image de Benedetta Rossi et Marco Gentili.

Waimea est actuellement détenue à 97,9 % par Rossi et Gentili - individuellement et par l'intermédiaire de la société Maui Media - et à 2,10 % à parts égales par Emiliano Messeni et Marco Iacobellis.

Après l'acquisition, Waimea sera détenue à 51 % par Mondadori Media et à 49 % par Benedetta Rossi et Marco Gentili, par l'intermédiaire de Maui Media.

Le montant convenu est de 6,9 millions d'euros. Les termes de la transaction prévoient également une composante variable à définir sur la base des résultats de la période de deux ans 2023-2024 et de l'exercice 2026 - dont la valeur, également en vertu d'un mécanisme contractuel de " cap ", est estimée à un montant total ne dépassant pas 3,2 millions d'euros.

Benedetta Rossi est la créatrice la plus connue en Italie dans le secteur de l'alimentation et de la cuisine, dont les activités de création de contenu s'étendent de la sphère numérique - où elle a une base de fans sociaux totale de plus de 17 millions de followers et 4 millions d'utilisateurs uniques mensuels de son site web - à celle des médias traditionnels, y compris, en particulier, la télévision, où elle est la protagoniste de divers programmes de cuisine depuis des années. Benedetta Rossi est également l'auteur de livres de cuisine le plus important de ces dernières années : les 9 livres publiés au cours de la période 2016-2023 avec le groupe Mondadori se sont vendus au total à plus de 1,5 million d'exemplaires.

Antonio Porro, directeur général du Groupe Mondadori, a commenté : " L'entrée de Benedetta Rossi et de sa marque dans le périmètre du Groupe Mondadori permettra de réaliser des synergies à différents niveaux : d'audience, de production de contenus et, plus généralement, de savoir-faire, également à travers une série d'initiatives qui impliqueront nos différents domaines d'activité. Il ne fait aucun doute qu'avec cette acquisition, nous deviendrons l'un des principaux acteurs multimédias mondiaux dans le secteur de l'alimentation et de la cuisine, un domaine qui fait la fierté de notre pays".

Benedetta Rossi commente : "Nous collaborons depuis de nombreuses années avec les maisons d'édition du groupe Mondadori, avec lesquelles nous avons établi une solide relation de confiance. Compte tenu également de l'importante expérience numérique de Mondadori dans le secteur alimentaire, lorsque, avec Marco, nous avons pris la décision de renforcer notre structure pour consolider les acquis et jeter les bases d'une nouvelle phase de développement, il était naturel de considérer le groupe Mondadori comme le meilleur partenaire industriel et stratégique".

Benedetta Rossi et Marco Gentili resteront directeurs avec une pleine autonomie dans la gestion des activités. Les ventes de publicité continueront à être gérées par la régie publicitaire Talks.

L'action Mondadori s'est échangée dans le vert de 1,0 % à 2,57 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

