Mondadori augmente ses bénéfices en 2022 ; le conseil d'administration propose un dividende

(Alliance News) - Le conseil d'administration d'Arnoldo Mondadori Editore Spa a examiné et approuvé mardi le projet d'états financiers au 31 décembre 2022. Le bénéfice net s'élève à 52,1 millions d'euros, en hausse de 18%, ce qui représente le meilleur résultat du groupe au cours des 15 dernières années. Le conseil d'administration a proposé la distribution d'un dividende de 0,11 EUR par action ordinaire, contre 0,085 EUR l'année précédente.

Le revenu net s'est élevé à 903 millions d'euros, soit une hausse de 12 % par rapport à 2021, année au cours de laquelle il s'était établi à 807,3 millions d'euros.

L'Ebitda s'est élevé à 130,7 millions d'euros, contre 91,1 millions d'euros en 2021, et a enregistré une amélioration encore plus forte de 43 % attribuable à la dynamique opérationnelle ainsi qu'à une réduction des coûts de restructuration dans les domaines des médias et de l'entreprise par rapport à l'année précédente.

L'Ebit s'est élevé à 72,7 millions d'euros, ce qui représente une nette amélioration par rapport à 2021, avec une augmentation de 61 % par rapport aux 45,2 millions d'euros de l'année précédente.

La position financière nette - avant IFRS 16 - était de -106,1 millions d'euros, contre -94,8 millions d'euros en 2021.

En ce qui concerne l'avenir, l'entreprise prévoit "une croissance à un chiffre du chiffre d'affaires et une augmentation à un chiffre de l'Ebitda ajusté. En outre, le résultat net devrait augmenter d'environ 10 %".

Antonio Porro, directeur général du groupe Mondadori, a déclaré : "En 2022, nous avons obtenu des résultats très positifs, avec une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires et des marges et le meilleur résultat net depuis 15 ans. La performance dans son ensemble - supérieure aux prévisions communiquées au marché - est une indication claire du succès du repositionnement stratégique de nos activités, résultat de multiples acquisitions".

"Tout cela, combiné aux nombreuses mesures d'efficacité mises en œuvre par la direction, nous a permis de renforcer encore notre profil économico-financier, malgré un scénario de marché et géopolitique encore incertain, caractérisé, entre autres, par une augmentation significative du coût des facteurs de production", a conclu M. Porro.

Mondadori s'est échangé jeudi dans le vert de 1,6 % à 1,76 euro par action.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.