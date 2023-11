Arnoldo Mondadori Editore SpA est une société italienne active dans le secteur de l'édition. La société est active dans six secteurs. Dans le secteur des livres, elle est active dans l'édition de livres, la gestion de concessions de musées et l'organisation et la gestion d'expositions et d'événements culturels. Le secteur des Périodiques comprend l'édition de magazines en Italie et en France, et la distribution de journaux et de revues de tiers. A travers la Publicité, elle gère la vente d'espaces publicitaires dans des magazines, des sites web et des chaînes de radio. Le Digital comprend le développement des actifs de la société, tels que les marques, les contenus et les auteurs, à travers la technologie, les sites Web et les plateformes en ligne, ainsi que la recherche d'opportunités dans le secteur du marché numérique. Le Direct est le commerce de détail actif et le marketing direct, par le biais de librairies, de magasins de médias, de kiosques à journaux et de clubs de lecture. Le secteur Radio est engagé dans la radiodiffusion nationale. Il opère à travers Anobii Ltd et Gruner+Jahr/Mondadori SpA.

Secteur Edition