Aroa Biosurgery Limited est une société spécialisée dans la régénération des tissus mous. Elle développe, fabrique, vend et distribue des produits médicaux et chirurgicaux destinés à améliorer la cicatrisation des plaies complexes et la reconstruction des tissus mous. Ses produits sont développés à partir de la plateforme technologique de la matrice extracellulaire AROA (ECM), un biomatériau de matrice extracellulaire dérivé du préestomac ovin. La matrice extracellulaire AROA est un biomatériau contenant un mélange riche et complexe de molécules biologiques qui constitue la base d'une gamme de produits de réparation des tissus mous. Ses produits comprennent Endoform, Myriad Matrix, Myriad Morcells, Myriad Morcells Fine, Symphony et Reinforced Bioscaffolds. Les produits Endoform soutiennent toutes les phases de la cicatrisation des plaies et sont appropriés pour une utilisation précoce dans le traitement des plaies afin de restaurer l'équilibre des protéases et de faire progresser la cicatrisation jusqu'à la phase proliférative. Myriad Matrix est un ECM conçu pour la réparation et le renforcement des tissus mous et des plaies complexes.