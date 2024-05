Aroundtown SA est une société luxembourgeoise active dans le secteur de l'immobilier. La société investit dans des propriétés commerciales et résidentielles génératrices de revenus, principalement en Allemagne et aux Pays-Bas. Les propriétés commerciales sont détenues par la société et, en outre, Aroundtown SA détient une participation dans Grand City Properties SA (GCP), une société immobilière qui se concentre sur l'investissement dans des opportunités sur les marchés de l'immobilier résidentiel en Allemagne. Le portefeuille de Grand City Properties SA est principalement situé à Berlin, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, à Dresde, à Leipzig, à Halle, à Nuremberg, à Munich, à Mannheim, à Francfort, à Brême et à Hambourg. Les filiales de la société sont les suivantes AT Securities BV, ATF Netherlands BV et Camelbay Ltd, entre autres.

Secteur Développement et opérations immobilières