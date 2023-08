ROUNDUP : Delivery Hero réduit presque de moitié ses pertes, mais reste en deçà des attentes

BERLIN - Le service de livraison de repas Delivery Hero a certes enregistré moins de pertes au premier semestre qu'un an plus tôt. Toutefois, avec des marques comme Foodpanda et Tabalat, l'entreprise n'a pas répondu aux attentes moyennes du marché des capitaux. Dans le négoce de mercredi matin, l'action a chuté de sept pour cent et se trouvait ainsi à la fin du MDax. Cela correspond à la valeur la plus basse depuis avril. Depuis le début de l'année, les titres ont déjà perdu environ un quart de leur valeur.

ROUNDUP : Le groupe immobilier Aroundtown dévalue son portefeuille - perte de plusieurs milliards

LUXEMBOURG - Le spécialiste de l'immobilier commercial Aroundtown continue de ressentir les effets de la faiblesse de l'environnement. Les taux d'intérêt élevés pèsent sur les valeurs immobilières. Ainsi, l'entreprise a dû dévaluer considérablement son portefeuille au premier semestre, ce qui a entraîné une perte de plusieurs milliards. De plus, Aroundtown a vendu des biens immobiliers à un prix légèrement inférieur à leur valeur comptable. Sur le plan opérationnel, les affaires ont également été plus faibles, mais meilleures que ce qu'attendaient les analystes. Pour l'année en cours, l'entreprise s'est montrée un peu plus optimiste qu'auparavant.

Des cercles ont été informés : Wintershall Dea envisage de vendre sa participation dans Pipeline-Holding

KASSEL - Le groupe pétrolier et gazier Wintershall Dea envisagerait de vendre sa participation dans la holding d'exploitation de pipelines Wiga. En collaboration avec un conseiller, l'entreprise cherche un acheteur pour sa participation de 50 pour cent dans l'entreprise, a rapporté mercredi l'agence de presse Bloomberg en se référant à des personnes proches du dossier. Selon ces informations, les actifs de Wiga, dettes comprises, valent au total plus de cinq milliards d'euros.

L'éditeur de logiciels Suse poursuit sa lente croissance

LUXEMBOURG/NÜRNBERG - L'éditeur de logiciels Suse, en perte de vitesse, n'a progressé que lentement au troisième trimestre. Le chiffre d'affaires a augmenté de 2 pour cent sur les trois mois jusqu'à fin juillet en comparaison annuelle pour atteindre 173 millions de dollars US (160 millions d'euros), a annoncé l'entreprise SDax mercredi à Luxembourg. Le résultat avant intérêts, impôts et amortissements, corrigé des effets spéciaux, a chuté de 14 pour cent à 55,9 millions de dollars en raison d'investissements élevés dans la croissance. Au final, le spécialiste des systèmes d'exploitation Linux a creusé sa perte de 9 pour cent à 14 millions de dollars.

Le marché automobile européen continue de se redresser en juillet - Moins de croissance qu'au premier semestre

BRUXELLES - Les ventes de voitures dans l'Union européenne se sont encore un peu améliorées en juillet par rapport à leur faiblesse de ces dernières années. Au total, 851 156 voitures particulières ont été immatriculées, soit 15,2 % de plus qu'un an auparavant, a annoncé mercredi à Bruxelles l'Association européenne du secteur automobile (Acea). Par rapport au premier semestre, la reprise s'est toutefois affaiblie. Ainsi, pour les sept premiers mois de l'année, on enregistre une augmentation de 17,6 pour cent, soit près de 6,3 millions de voitures. Mais cela représente toujours 22 pour cent de moins que durant la même période de l'année précédant Corona. En 2022, la pénurie de puces électroniques et d'autres composants avait freiné la production automobile.

L'assureur Prudential gagne plus dans les nouvelles affaires

LONDRES/HONGKONG - L'assureur-vie britannique Prudential a réussi à augmenter sensiblement le bénéfice des nouvelles affaires au premier semestre. Celui-ci a augmenté de 36 pour cent pour atteindre 1,49 milliard de dollars américains (1,37 milliard d'euros), a annoncé l'entreprise mercredi à Londres. C'est un peu plus que ce que les analystes interrogés par Bloomberg avaient prévu auparavant. Au final, le groupe axé sur l'Asie et l'Afrique a enregistré un bénéfice de 947 millions de dollars - un an auparavant, il affichait encore une perte de 1,5 milliard de dollars. Le nouveau président du directoire, Anil Wadhwani, veut augmenter les résultats des nouvelles affaires de 15 à 20 pour cent en moyenne chaque année entre 2022 et 2027, a annoncé Prudential à l'issue d'une revue stratégique.

Autres nouvelles

