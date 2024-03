LUXEMBOURG (dpa-AFX) - Le spécialiste de l'immobilier commercial Aroundtown ne versera pas de dividende pour l'année écoulée. Le conseil d'administration a décidé de ne pas proposer de paiement aux actionnaires lors de l'assemblée générale du 26 juin, a annoncé l'entreprise mardi soir. Cette décision est motivée par les incertitudes persistantes du marché, qui limitent la prévisibilité de l'évolution future. L'influence sur l'endettement d'Aroundtown et sur les coûts de financement serait donc également limitée.

Compte tenu de ces incertitudes, le conseil d'administration estime que l'entreprise devrait rester conservatrice en ce qui concerne la préservation du capital et continuer à se concentrer sur le renforcement des liquidités et la réduction du rapport entre les dettes et les fonds propres.

Après les neuf premiers mois, Aroundtown s'est retrouvée dans le rouge. En raison de la dévaluation du portefeuille immobilier, la perte nette s'élevait à près de 1,4 milliard d'euros, contre un bénéfice d'environ 578 millions d'euros un an plus tôt, comme l'avait annoncé l'entreprise fin novembre. Le groupe avait déjà comptabilisé la majeure partie du déficit au premier semestre 2023.

Le secteur immobilier dans son ensemble a récemment souffert de l'inflation élevée et de la hausse des taux d'intérêt directeurs. Ces influences avaient mis un terme brutal au long boom des prix de l'immobilier en Allemagne. La filiale d'Aroundtown Grand City Properties avait déjà annoncé il y a deux semaines ne pas vouloir verser de dividende pour 2023.

Les investisseurs se sont montrés déçus par Aroundtown. Sur la plateforme de trading Tradegate, les actions ont perdu près de deux pour cent dans une première réaction./he/ck