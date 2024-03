LUXEMBOURG (dpa-AFX) - Le spécialiste de l'immobilier commercial Aroundtown s'attend à un net recul de son résultat opérationnel cette année, notamment en raison de la vente de biens immobiliers. De plus, des coûts plus élevés pour les capitaux étrangers pèsent après la hausse des taux d'intérêt. L'indicateur opérationnel FFO1, important pour le secteur de l'immobilier, baissera en 2024 pour atteindre 280 à 310 millions d'euros, a fait savoir le groupe MDax mercredi. En 2023, le résultat opérationnel a baissé de huit pour cent pour atteindre 332 millions d'euros. Au final, l'entreprise s'est enfoncée encore plus dans les chiffres rouges. En raison de la dépréciation du portefeuille immobilier, la perte nette s'est élevée à 2,4 milliards d'euros, contre un déficit d'environ 457 millions d'euros il y a un an.

Après des années de boom immobilier, le groupe se débat depuis longtemps - comme de nombreux concurrents - avec les taux d'intérêt élevés et y fait face entre autres par des ventes. Au total, des ventes d'un volume de 1,2 milliard d'euros ont été réalisées en 2023, a-t-on ajouté.

En raison des ventes, les revenus locatifs nets ont baissé de deux pour cent pour atteindre 1,19 milliard d'euros. Pour l'année écoulée, le management ne veut pas verser de dividende en raison de la situation difficile, comme Aroundtown l'avait déjà fait savoir mardi soir./mne/mis