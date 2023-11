FRANCFORT (dpa-AFX) - Les valeurs immobilières ont profité mercredi matin des premiers chiffres de l'inflation en Allemagne et des spéculations sur la baisse des taux directeurs aux États-Unis. Le Stoxx Europe 600 Real Estate est revenu à son plus haut niveau mensuel depuis mars, après que des taux d'inflation encore plus bas se soient dessinés en octobre. Pendant longtemps, le secteur a particulièrement souffert de la forte hausse des taux d'intérêt dans le cadre de la lutte contre l'inflation.

Dans le Dax et le MDax, Vonovia et LEG Immobilien faisaient partie des favoris ce matin avec une hausse d'environ 3 pour cent. Tous deux sont désormais en hausse de 18 % en 2023, après avoir perdu respectivement 30 % et 25 % au cours de l'année.

Après la publication ce matin d'une perte pour les neuf premiers mois, Aroundtown a chuté jusqu'à 11 pour cent. Mais au vu de la force du secteur, ils se sont finalement retournés sur la ligne des 50 jours et étaient encore en baisse de 7,5 pour cent.