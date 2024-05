Arras Group SpA est une société holding basée en Italie qui opère dans le secteur de l'immobilier. L'entreprise est une société de promotion immobilière de résidences secondaires qui a toujours opéré dans la région italienne de la Sardaigne. Le groupe Arras gère l'ensemble du processus de développement immobilier, y compris la phase de sélection des terrains, la gestion des processus d'obtention des permis et autorisations locaux, la conception, la vente et l'amélioration financière des projets/propositions de logement. La société s'occupe également de la phase de construction, qu'elle confie à des entreprises tierces sélectionnées. Le groupe Arras s'occupe directement des processus et des négociations pour l'acquisition d'actifs immobiliers, en préparant les analyses financières du projet de développement lui-même. En outre, la société gère le projet, la planification urbaine et le développement des autorisations.

