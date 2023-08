Array Technologies, Inc. est un fabricant de systèmes de montage au sol utilisés dans les projets d'énergie solaire. Le principal produit de la société est un système intégré de supports en acier, de moteurs électriques, de boîtes de vitesses et de contrôleurs électroniques, appelé tracker à axe unique. Ses trackers utilisent une conception qui permet à un moteur d'entraîner plusieurs rangées de panneaux solaires par l'intermédiaire de joints de transmission articulés. La société vend ses produits à des sociétés d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) qui construisent des projets d'énergie solaire, ainsi qu'à des promoteurs solaires, des producteurs d'énergie indépendants et des services publics. Son DuraTrack HZ v3 est un suiveur à axe unique et intègre des caractéristiques telles qu'un système de montage à boulon unique par module. Le logiciel SmarTrack de la société utilise les données météorologiques et de production d'énergie historiques spécifiques au site, en combinaison avec des algorithmes d'apprentissage automatique, pour identifier la position d'un panneau solaire en temps réel afin d'améliorer sa production d'énergie.