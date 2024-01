Arribatec Group ASA est une société norvégienne de logiciels et de conseil. Il s'agit d'un fournisseur mondial de solutions commerciales numériques qui aide ses clients à acquérir un avantage concurrentiel grâce à l'utilisation des technologies de l'information. Les principales activités de la société et de ses filiales (le groupe) sont d'être une société de logiciels et de conseil. La société sert plus de 900 entités réparties dans 20 pays et dans diverses industries, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Les activités de la société sont divisées en secteurs d'activité : Business Services se concentre sur la planification des ressources de l'entreprise (ERP), l'intelligence d'affaires et l'analyse, Devops, les intégrations et la gestion de la recherche ; EA & BPM fournit l'architecture d'entreprise et la gestion des processus d'affaires ; Cloud fournit des solutions Cloud ; Hospitality fournit une variété de solutions différentes dans l'auto-enregistrement, le check-out, la gestion de l'entretien ménager et Marine est l'unité d'affaires du groupe Arribatec qui se concentre sur le secteur maritime.