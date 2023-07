Arrival SA est une entreprise basée au Luxembourg, qui fournit des solutions électriques - produites par des micro-usines locales - pour rendre l'air propre en remplaçant tous les véhicules. Cette société travaille à la transition vers les véhicules électriques à l'échelle mondiale en créant des produits à émission zéro, désirables, durables et équitables. Les technologies internes de l'entreprise permettent d'appliquer sa méthode de conception et de production en utilisant des micro-usines locales rapidement évolutives dans le monde entier. Sa méthode permet aux villes et aux gouvernements d'atteindre leurs objectifs de durabilité tout en renforçant leurs communautés. Elle propose également des solutions liées à la technologie, aux produits, à la chaîne d'approvisionnement, à l'automobile, à la mobilité, à la fintech et à d'autres services.

Secteur Fabricants de voitures et camions