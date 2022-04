L'envoyé américain à Moscou déclare que les liens avec la Russie ont sombré dans les profondeurs de la "fosse des Mariannes".

Par Jonathan Landay et Arshad Mohammed

WASHINGTON (Reuters) - L'invasion de l'Ukraine par la Russie a rendu la tâche difficile de John Sullivan en tant qu'envoyé américain à Moscou encore plus ardue. Il doit en effet faire face au sabre nucléaire du Kremlin et aux menaces de rupture des relations tout en maintenant son ambassade en activité avec un dixième du personnel normal.

"C'était vraiment mauvais il y a deux ans et demi", se souvient Sullivan à propos de son arrivée en janvier 2020. "La situation a empiré."

Les sévères réductions de personnel imposées par le gouvernement russe ne l'ont pas encore forcé à nettoyer les toilettes de l'ambassade ou à polir les sols, comme le veut la rumeur à Washington, bien qu'il ait dit savoir faire les deux.

Le petit-fils loquace d'immigrants irlandais s'est étendu cette semaine dans une interview sur le fait d'être l'homme de Washington à Moscou cinq semaines après le début d'une guerre dans laquelle les armes fournies par les États-Unis tuent les troupes de son pays d'accueil et où les sanctions imposées par les États-Unis et leurs alliés dévastent l'économie russe.

Jusqu'à présent, a-t-il dit, ses rencontres avec les responsables du ministère russe des Affaires étrangères n'ont "pas été personnellement insultantes ou hostiles", et il n'y a pas eu de sérieuses réactions contre l'ambassade.

"La situation sécuritaire ici n'est pas très différente de ce qu'elle était il y a un mois, il y a six mois", a-t-il déclaré par appel vidéo depuis un bureau spartiate donnant sur une cour d'ambassade saupoudrée de neige fraîche. "Mais cela pourrait changer à la discrétion du gouvernement hôte en une minute".

Sullivan fait face à des circonstances auxquelles aucun ambassadeur américain précédent en Russie n'a été confronté, a déclaré John Herbst, ancien envoyé américain en Ukraine auprès du groupe de réflexion Atlantic Council. "Nous sommes vraiment dans une période de relations hostiles avec Moscou".

Les liens entre les États-Unis et la Russie étaient déjà au plus bas après la guerre froide lorsque l'ancien président américain Donald Trump a nommé M. Sullivan à l'un des postes les plus difficiles de la diplomatie américaine, qui était auparavant occupé par des sommités telles que John Quincy Adams et George Kennan.

Les rivaux se sont engagés dans des expulsions et une querelle sur les visas diplomatiques, Moscou ayant ordonné la fermeture du consulat américain à Saint-Pétersbourg en mars 2018. Les consulats de Vladivostok et d'Ekaterinbourg ont été fermés après son arrivée, laissant l'ambassade comme seule mission américaine en activité en Russie.

Mais son personnel s'est réduit de quelque 1 200 personnes en 2017 à environ 130, dont environ la moitié sont des marines et d'autres agents de sécurité.

Les parties étaient également en désaccord sur des questions allant de la guerre civile en Syrie à la prise de contrôle de la Crimée par le Kremlin et au soutien des séparatistes dans l'est de l'Ukraine, en passant par les sanctions américaines imposées à la Russie pour avoir tenté de faire basculer le vote présidentiel de 2016 en faveur de Trump.

Alors que les relations se détérioraient, le successeur démocrate de Trump, Joe Biden, a décidé de retenir Sullivan, un avocat républicain de l'establishment qui ne parle pas russe mais dont l'affection pour la Russie remonte à son admiration d'enfance pour l'équipe de hockey soviétique.

En avril 2021, Washington a rappelé Sullivan pour des consultations après que l'envoyé de la Russie ait été convoqué à Moscou.

Appliquant un décret du président Vladimir Poutine, le gouvernement russe a ordonné en mai 2021 à l'ambassade de licencier des dizaines d'employés russes qui effectuaient des tâches critiques. Cela a forcé l'arrêt du traitement de tous les visas, sauf ceux de "vie ou de mort".

Les espoirs de voir les tensions s'apaiser ont augmenté lorsque M. Sullivan et l'ambassadeur de Russie à Washington ont repris leur poste en juin et que M. Biden et M. Poutine se sont rencontrés à Genève le même mois.

Mais les relations se sont dégradées. La Russie a massé des troupes aux frontières de l'Ukraine, a exigé de vastes garanties de sécurité rejetées par Washington et ses alliés de l'OTAN et, le 24 février, a envahi son voisin.

"Nous sommes dans la fosse des Mariannes en ce qui concerne les relations diplomatiques", a déclaré M. Sullivan, faisant référence au gouffre océanique le plus profond de la Terre.

La Russie affirme qu'elle mène une "opération spéciale" pour démilitariser et "dénazifier" l'Ukraine. La guerre a tué des milliers de personnes et en a déraciné des millions.

Les défis de Sullivan vont du sinistre à la routine.

Quelques jours après avoir déclenché son invasion, Poutine a mis ses forces nucléaires en état d'alerte, citant les déclarations agressives des dirigeants de l'OTAN et les sanctions économiques contre Moscou.

Les responsables américains se disent préoccupés par les menaces voilées de guerre nucléaire qu'ils continuent d'entendre de la part des responsables russes, y compris les comparaisons avec la crise des missiles de Cuba en 1962.

M. Sullivan a déclaré qu'il prenait au sérieux une menace "venant du plus haut niveau du gouvernement russe" de rompre les liens diplomatiques, affirmant que "les Russes ne s'engagent pas dans des fioritures rhétoriques".

"Les États-Unis ne veulent pas fermer leur ambassade ici. Le président Biden ne veut pas me rappeler comme ambassadeur. Mais ce n'est pas quelque chose que nous contrôlons nécessairement", a-t-il déclaré.

UN PIED DE BICHE POUR ME FAIRE SORTIR

La Russie a expulsé l'adjoint de M. Sullivan en février et a récemment déclaré que 37 autres membres du personnel américain devaient partir d'ici juillet. Cela laisserait l'ambassade dans un "statut de gardien", assurée par un contingent squelettique, a déclaré un fonctionnaire américain sous couvert d'anonymat.

L'ambassade a déjà perdu son technicien d'ascenseur, ce qui signifie que les diplomates pourraient bientôt faire beaucoup d'escaliers, et le maintien du fonctionnement des systèmes d'arrosage deviendra un sérieux problème de sécurité si les deux derniers électriciens doivent partir, a déclaré le fonctionnaire américain.

L'augmentation du nombre d'appels de nuit avec Washington, alors que les tensions s'intensifiaient en raison du renforcement militaire de la Russie, a incité M. Sullivan à déménager en février de Spaso House, l'élégante résidence des ambassadeurs, située à 15 minutes de route de la chancellerie et de ses installations de communication sécurisées.

Il s'est installé dans la plus modeste Townhouse One, où vivait son adjoint avant d'être expulsé, et qui se trouve à une courte distance de marche de la chancellerie, a déclaré le fonctionnaire américain.

Si les liens diplomatiques étaient rompus, entraînant la fermeture de l'ambassade, M. Sullivan a déclaré qu'il ne pourrait plus poursuivre l'une de ses tâches les plus urgentes : défendre les Américains détenus.

Parmi eux figurent la star du basket Brittney Griner et les anciens Marines Trevor Reed, qui mène une deuxième grève de la faim, et Paul Whelan, ainsi qu'un nombre inconnu d'autres personnes.

J'ai dit à mes collègues à la maison qu'ils devront utiliser un pied de biche pour me faire sortir d'ici parce que je ne partirai pas tant que, vous savez, tant qu'ils ne m'auront pas jeté dehors ou que le président n'aura pas dit : "Écoute, tu dois rentrer à la maison".

Sullivan a déclaré qu'il veut "être ici et au minimum défendre les Américains que nous laisserions derrière des barres de fer."

