Arrow Electronics, Inc. est un fournisseur de produits, de services et de solutions aux utilisateurs industriels et commerciaux de composants électroniques et de solutions informatiques d'entreprise. Ses segments comprennent l'activité mondiale de composants et l'activité mondiale de solutions informatiques d'entreprise (ECS). Le segment commercial mondial des composants distribue des composants électroniques aux fabricants d'équipements originaux et aux fabricants sous contrat. Le secteur d'activité ECS fournit des solutions informatiques d'entreprise aux revendeurs à valeur ajoutée et aux fournisseurs de services gérés. Le portefeuille de solutions informatiques de Global ECS comprend le cloud et la sécurité. Global ECS fournit des solutions de cloud aux entreprises par le biais d'ArrowSphere, une place de marché et une plateforme de gestion du cloud. Elle possède plus de 220 installations de vente et 43 centres de distribution et de valeur ajoutée, desservant plus de 90 pays. Ses deux segments sont présents sur chacun des trois marchés de l'électronique : les Amériques, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, et la région Asie-Pacifique.