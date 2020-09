Arrow Electronics : ArrowSphere d'Arrow Electronics est choisie par Telenor comme plateforme stratégique de courtage cloud à plusieurs niveaux

ArrowSphere fournit une solution flexible et évolutive à Telenor dans la région nordique afin de favoriser la croissance de nouvelles technologies sur le marché des télécommunications des petites et moyennes entreprises

Le fournisseur de technologie mondial Arrow Electronics, Inc. (NYSE : ARW) a annoncé aujourd’hui que le fournisseur de télécommunications norvégien Telenor avait choisi ArrowSphere comme plateforme stratégique de courtage cloud à plusieurs niveaux. En travaillant avec Arrow, Telenor peut gérer un catalogue unique d’offres cloud via ArrowSphere, y compris des solutions IaaS, PaaS et SaaS, et fournit initialement Microsoft 365, IBM MaaS360 et 7P MDM à la fois aux clients canal et aux utilisateurs finaux en Norvège, en Suède et au Danemark.

ArrowSphere offre à Telenor la possibilité de générer de nouvelles sources de revenus grâce à la fourniture d’offres cloud pour les petites et moyennes entreprises (PME). ArrowSphere va fournir des opportunités de croissance clés à Telenor, comme de nouveaux services dans le domaine des solutions IA et IdO. Telenor pourra intégrer ses propres offres et solutions logicielles dans le catalogue de services cloud.

« Telenor est l’un des premiers adopteurs du secteur des télécommunications et a reconnu les avantages des services cloud intégrés via ArrowSphere pour les clients et les utilisateurs finaux. ArrowSphere offre un moyen économique et nécessitant peu de maintenance de fournir des logiciels et des applications à valeur ajoutée qui aident les petites et moyennes entreprises à se développer », a déclaré Henrik Resting-Jeppesen, vice-président des solutions informatiques d’entreprise chez Arrow, région nordique et Europe de l’Est. « La plateforme de courtage cloud représente un élément essentiel de la stratégie cloud de Telenor visant à automatiser la fourniture de solutions cloud et la gestion de ses clients. La flexibilité, l’évolutivité et les possibilités d’intégration profondes d’ArrowSphere ont été essentielles pour répondre aux attentes de Telenor et créer l’infrastructure qui soutiendra la croissance cloud de Telenor. »

« ArrowSphere offre à Telenor une méthode stable et rentable qui nous permet de fournir des applications logicielles hébergées dans le cloud à nos revendeurs et clients, et nous permet d’apporter aux PME les solutions qu’elles souhaitent pour développer leur activité, lesquelles sont fournies par un fournisseur de télécommunications de confiance », a confié pour sa part Stian Alapnes, conseiller plateforme chez Telenor Norway. « Le travail avec Arrow a été facile, et nos clients reçoivent donc le logiciel dont ils ont besoin de manière transparente. Depuis que nous avons commencé, nous avons fortement augmenté les abonnements à ArrowSphere dans toute la région nordique, et nous nous réjouissons à l’avance de continuer à travailler avec Arrow, car cela donnera lieu à des produits et solutions supplémentaires. »

ArrowSphere offre au canal un moyen rapide et efficace de faire des devis, de passer des commandes, de gérer, d’analyser et de facturer une grande variété de solutions cloud. Avec son expérience utilisateur et ses fonctionnalités améliorées, la plateforme a été conçue pour rationaliser la connexion entre fournisseurs de services cloud et clients finaux. Une équipe ArrowSphere dédiée aide les clients à gérer l’ensemble des flux de travail et les clients canal à créer et à développer leur pratique cloud.

À propos d’Arrow Electronics

Arrow Electronics guide l’innovation pour plus de 175 000 fabricants de technologie et fournisseurs de services de premier plan. Avec un chiffre d’affaires de 29 milliards USD en 2019, Arrow développe des solutions technologiques qui améliorent les affaires et la vie quotidienne. Apprenez-en davantage sur fiveyearsout.com.

