Arrow Electronics : et l'équipe ROOQ innovent dans le suivi sportif

La technologie de boxe de ROOQ offre des données sophistiquées sur la performance par l’intermédiaire de capteurs, d’une application et d’un portail en ligne

Le prestataire international de solutions de technologie Arrow Electronics (NYSE :ARW) et ROOQ, un innovateur dans la technologie de mesure et d’analyse sportives, se sont associés pour créer la ROOQ BOX, une technologie de capteurs qui permet aux boxeurs de suivre et d’analyser leurs performances à l’aide de données qui étaient auparavant uniquement disponibles dans des conditions de laboratoire.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20210609005952/fr/

ROOQ BOX (Photo: Business Wire)

ROOQ BOX comprend une paire de capteurs portés dans un bracelet sur chaque poignet. Les capteurs enregistrent les mouvements effectués pendant l’activité de boxe. Ces données sont ensuite analysées dans l’application ROOQ connexe et le cloud à l’aide d’algorithmes d’apprentissage machine pour fournir un enregistrement précis de la séance. Grâce à ces informations, les boxeurs et les entraîneurs peuvent créer une image détaillée de la séance d’entraînement comprenant le décompte, les vitesses, la variabilité et la puissance des coups. L’algorithme a été programmé pour identifier huit types de coups de poing différents et les catégoriser automatiquement tout en filtrant les mouvements qui ne sont pas spécifiques à la boxe.

Les données fournies par la technologie des capteurs, qui étaient inaccessibles aux athlètes jusqu’à aujourd’hui, fournissent un outil inestimable pour aider les boxeurs à surveiller et améliorer leur performance. Ces informations peuvent être partagées avec leurs entraîneurs. Pour développer ce système, ROOQ s’est appuyé sur le vaste éventail d’expériences acquises par son équipe constituée de spécialistes des données, des logiciels, du matériel et des firmwares, de scientifiques du sport et de mathématiciens ainsi que de boxeurs et d’entraîneurs. Cette expérience atteint les plus hauts sommets : Le responsable des sports de ROOQ, Henry Maske, est un champion de boxe olympique (médaille d’or à Séoul en 1988) et un champion du monde professionnel (de 1993 à 1996).

Arrow a joué un rôle déterminant dans la direction du projet dans les domaines du firmware et du matériel entre les fournisseurs des composants et les services de développement et de fabrication. Par ailleurs, les services d’ingénierie eInfochips ont été utilisés dans le projet. Arrow a utilisé son expertise de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement pour permettre la mise sur le marché du produit, et la mise à échelle de la production de manière homogène et efficace.

« Cette collaboration réussie avec ROOQ est un exemple parfait de la façon dont les équipes d’expert ont uni leurs forces et surmonté ensemble les défis entrepreneuriaux difficiles », a déclaré Martin Bielesch, président de l’activité des composants d’Arrow pour l’EMOA. « Les services techniques et logistiques d’Arrow ont permis à ROOQ de se concentrer et de mettre en œuvre ses compétences de premier plan pour proposer une façon entièrement nouvelle de capturer des données diagnostiques dans la boxe. »

Henry Maske voit de nombreux avantages à la coopération entre les deux entreprises. « Arrow est pour nous un partenaire fiable et axé sur les solutions. Nous profitons de leur immense expérience ainsi que de leur excellent réseau mondial. »

La boxe n’est que le début. La technologie de diagnostics d’entraînement peut s’appliquer à tout. Ralf Rüttgers, fondateur et PDG de ROOQ, est convaincu que les domaines d’application de ROOQ sont multiples. Il a déclaré : « De nouveaux développements et transferts vers le marché du fitness et d’autres sports associés, ainsi que son utilisation dans le secteur industriel, sont autant d’options possibles. Les secteurs tels que la prévention, la sécurité et la santé, joueront un rôle dans notre analyse de la formation future. »

À propos d’Arrow Electronics

Arrow Electronics guide l’innovation pour plus de 180 000 fabricants de technologie et fournisseurs de services de premier plan. Avec un chiffre d’affaires de 29 milliards USD en 2020, Arrow développe des solutions technologiques qui améliorent les affaires et la vie quotidienne. Apprenez-en davantage sur fiveyearsout.com.

À propos de ROOQ

ROOQ est sur le point d’entrer sur le marché mondial avec sa technologie d’analyse de l’entraînement. L’entreprise emploie une équipe pluridisciplinaire de plus de 25 personnes dans son siège de Aachen, en Allemagne. Le modèle technologique fondé en 2018 est une nouveauté pour la boxe. Pour la première fois, les athlètes et entraîneurs reçoivent des informations individualisées sur leur performance d’entraînement. Pour plus d'informations, visiter le site rooq.de.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210609005952/fr/