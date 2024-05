Arrow Greentech Limited est un fabricant indien de films hydrosolubles coulés. Les segments de la société comprennent les produits verts et les produits de haute technologie. Le segment des produits verts comprend les films hydrosolubles, les produits biocompostables et d'autres produits verts. Le segment des produits de haute technologie comprend les produits anti-contrefaçon, les droits de propriété intellectuelle (DPI) et d'autres produits de haute technologie. Le film hydrosoluble, produit phare de la société, est commercialisé sous la marque Watersol. Ses produits Watersol comprennent des films d'emballage, des films de broderie, des films pour savon, des films de démoulage et des films d'impression par transfert d'eau. Les produits BIOPLAST de la société comprennent BIOPLAST 105, BIOPLAST GF 106/02 et BIOPLAST GS 2189. Elle dispose d'un portefeuille de brevets sur les produits de sécurité et la protection des marques. Les filiales de la société comprennent Arrow Secure Technology Private Limited, Arrow Green Technologies (UK) Limited, Avery Pharmaceuticals Private Limited et LQ Arrow Security Products (India) Private Limited.

Secteur Conteneurs et emballages hors papier