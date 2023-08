Arrow Greentech Limited est engagée dans le commerce des produits biodégradables (verts) et des produits de haute technologie. La société est engagée dans la fabrication de films hydrosolubles coulés, de produits biocompostables et de films de sécurité. Elle opère à travers deux segments : Produits verts et Produits de haute technologie. Son segment Green Products propose des films hydrosolubles, des produits biocompostables et d'autres produits verts. Son segment Hightech Products propose des produits anti-contrefaçon, des DPI et d'autres produits de haute technologie. Son produit phare, le film hydrosoluble, est commercialisé sous la marque Watersol. Ses films Watersol ont diverses applications dans des industries telles que l'agrochimie, les produits chimiques de construction, les teintures et pigments, la broderie, la santé et l'hygiène, l'ingénierie industrielle, l'impression par transfert d'eau et autres. Son film bio-compostable est une alternative pour remplacer le plastique toxique à usage unique. Les produits BIOPLAST de la société comprennent BIOPLAST 105, BIOPLAST GF 106/02 et BIOPLAST GS 2189.

Secteur Conteneurs et emballages hors papier