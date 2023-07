Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. développe des médicaments qui traitent des maladies réfractaires en réduisant au silence les gènes qui en sont la cause. La société utilise un portefeuille de produits chimiques à base d'acide ribonucléique (ARN) et de modes d'administration, les thérapies de la société déclenchent le mécanisme d'interférence ARN pour induire un knockdown rapide, profond et durable des gènes cibles. La société se concentre sur le développement de médicaments pour des maladies à base génétique, caractérisées par la surproduction d'une ou plusieurs protéines. Le pipeline de la société comprend ARO-APOC3 pour l'hypertriglycéridémie, ARO-ANG3 pour la dyslipidémie, ARO-ENaC2 pour la mucoviscidose, ARO-DUX4 pour la dystrophie musculaire facioscapulohumérale, ARO-COV pour le coronavirus responsable du COVID-19 et d'autres futurs agents pathogènes pulmonaires possibles, ARO-C3 pour les maladies à médiation par le complément, ARO-RAGE et ARO-MUC5AC pour diverses affections pulmonaires muco-obstructives ou inflammatoires et ARO-MMP7 pour la fibrose pulmonaire idiopathique.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale