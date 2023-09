ArrowMark Financial Corp, anciennement StoneCastle Financial Corp, est une société d'investissement à capital fixe non diversifiée. Le principal objectif d'investissement de la société est de fournir aux actionnaires un revenu courant et, dans une moindre mesure, une plus-value en capital. La société investit généralement dans des actions privilégiées, des dettes subordonnées, des titres convertibles et, dans une moindre mesure, des actions ordinaires, principalement dans le secteur des banques de proximité aux États-Unis. La société investit également dans des banques domiciliées aux États-Unis et dans des sociétés qui fournissent des biens et des services aux sociétés bancaires. Le portefeuille d'investissement de la société comprend des prêts à terme, des titres de créance structurés, des titres de capital réglementaire, des titres privilégiés de fiducie et des titres privilégiés, des fonds négociés en bourse et des investissements à court terme ou en espèces et équivalents. Son conseiller en investissement est ArrowMark Asset Management, LLC.