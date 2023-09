ARS Pharmaceuticals, Inc. est une société biopharmaceutique. La société se concentre sur le développement de neffy (également appelé ARS-1), un produit d'épinéphrine intranasale en cours de développement clinique pour les patients et leurs soignants souffrant de réactions allergiques de type I, y compris les aliments, les médicaments et les piqûres d'insectes qui pourraient conduire à l'anaphylaxie. La société a conçu et mis au point le neffy pour permettre une absorption de l'épinéphrine semblable à celle d'une injection, à faible dose, dans un petit dispositif de pulvérisation nasale facile à utiliser.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale