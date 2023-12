ARTEA : A suivre aujourd'hui

Le groupe Artea, spécialiste de l’immobilier bas carbone, a annoncé le succès de son financement de 10 millions d'euros destiné à accompagner la croissance de son pôle énergies renouvelables et à atteindre son objectif de neutralité carbone à l’horizon 2030. Ces 10 millions d'euros ont été levés en trois campagnes de financement participatif représentant un total de 7,5 millions d'euros auprès de 2700 prêteurs, et en un accompagnement de 2,5 millions d'euros par le fonds FPS 123 Transition Energétique, géré par la société de gestion 123 IM, maison-mère de Lendosphere.



Artea vise à multiplier par 5 sa puissance installée et sa production renouvelables sur les 4 prochaines années. L'idée est d'alimenter l'ensemble de son parc immobilier en énergies renouvelables produites en France d'ici 2025, et d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2030 avec la généralisation de sa "Stratégie zéro carbone, zéro fossile, 100 % renouvelable".