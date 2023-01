ARTEA : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Vésinet, le 6 janvier 2023

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Au titre du contrat de liquidité confié par ARTEA à Exane BNP Paribas, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 31/12/2022 :

4 854 titres ARTEA ;

149 541 €.

Au cours du 2nd semestre 2022, il a été négocié un total de :

A l'achat, 8 622 titres, pour un montant de 164 865 € (346 transactions) ;

A la vente, 10 986 titres, pour un montant de 207 597 € (342 transactions).

Il est rappelé que :

Lors du précédent bilan semestriel au 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité : 7 243 titres ARTEA ;

105 614 €.



Au cours du 1er semestre 2022, il a été négocié un total de :



A l'achat, 11 537 titres, pour un montant de 225 761 € (450 transactions) ;

A la vente, 8 932 titres, pour un montant de 179 673 € (417 transactions).



Au 2 Septembre 2021, au début des interventions, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :



1 250 titres ARTEA ;

76 000 €.





Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation

Période du 01/07/2022 au 31/12/2022





DATE



SOCIETE



ACHAT VENTE Quantité Nombre de transactions Capitaux Quantité Nombre de transactions Capitaux 01/07/2022 ARTEA 1 1 19 1 1 19 04/07/2022 ARTEA 1 1 19 3 3 58 05/07/2022 ARTEA 51 2 974 2 2 38 06/07/2022 ARTEA 51 5 964 1 1 19 07/07/2022 ARTEA 51 2 954 376 9 7 231 08/07/2022 ARTEA 136 4 2 619 44 4 857 11/07/2022 ARTEA 1 1 20 226 8 4 434 12/07/2022 ARTEA 2 2 39 106 3 2 094 13/07/2022 ARTEA 1 1 20 51 4 1 020 14/07/2022 ARTEA 51 2 1 020 1 1 20 15/07/2022 ARTEA 51 2 1 020 1 1 20 18/07/2022 ARTEA 51 2 1 015 126 3 2 520 19/07/2022 ARTEA 51 2 1 020 339 6 6 840 20/07/2022 ARTEA 51 3 1 020 14 3 280 21/07/2022 ARTEA 1 1 20 1 1 20 22/07/2022 ARTEA 2 2 40 1 1 20 25/07/2022 ARTEA 51 2 1 020 4 2 81 26/07/2022 ARTEA 1 1 20 7 2 141 27/07/2022 ARTEA 126 3 2 520 1 1 20 28/07/2022 ARTEA 41 2 820 2 2 40 29/07/2022 ARTEA 126 3 2 520 1 1 20 01/08/2022 ARTEA 51 2 1 020 1 1 20 02/08/2022 ARTEA 51 2 1 020 1 1 20 03/08/2022 ARTEA 51 3 1 020 1 1 20 04/08/2022 ARTEA 51 2 1 020 1 1 20 05/08/2022 ARTEA 51 2 1 020 1 1 20 08/08/2022 ARTEA 51 2 1 020 1 1 20 09/08/2022 ARTEA 1 1 20 1 1 20 10/08/2022 ARTEA 1 1 20 1 1 20 11/08/2022 ARTEA 1 1 20 1 1 20 12/08/2022 ARTEA 8 3 160 1 1 20 15/08/2022 ARTEA 51 2 1 020 25 2 505 16/08/2022 ARTEA 1 1 20 1 1 20 17/08/2022 ARTEA 21 2 420 21 3 424 18/08/2022 ARTEA 21 2 420 1 1 20 19/08/2022 ARTEA 34 3 680 1 1 20 22/08/2022 ARTEA 1 1 20 1 1 20 23/08/2022 ARTEA 1 1 20 1 1 20 24/08/2022 ARTEA 1 1 20 1 1 20 25/08/2022 ARTEA 1 1 20 1 1 20 26/08/2022 ARTEA 1 1 20 1 1 20 29/08/2022 ARTEA 1 1 20 51 2 1 020 30/08/2022 ARTEA 51 2 1 020 1 1 20 31/08/2022 ARTEA 1 1 20 1 1 20 01/09/2022 ARTEA 226 5 4 438 1 1 20 02/09/2022 ARTEA 1 1 20 11 2 218 05/09/2022 ARTEA 1 1 20 1 1 20 06/09/2022 ARTEA 1 1 20 1 1 20 07/09/2022 ARTEA 51 2 1 005 1 1 20 08/09/2022 ARTEA 1 1 20 1 1 20 09/09/2022 ARTEA 1 1 20 1 1 20 12/09/2022 ARTEA 1 1 20 1 1 20 13/09/2022 ARTEA 3 2 59 1 1 20 14/09/2022 ARTEA 1 1 20 1 1 20 15/09/2022 ARTEA 1 1 20 1 1 20 16/09/2022 ARTEA 1 1 20 1 1 20 19/09/2022 ARTEA 1 1 20 1 1 20 20/09/2022 ARTEA 1 1 20 1 1 20 21/09/2022 ARTEA 2 086 16 38 231 1 1 20 22/09/2022 ARTEA 226 5 4 008 1 1 18 23/09/2022 ARTEA 576 12 9 675 1 1 17 26/09/2022 ARTEA 1 1 16 26 2 424 27/09/2022 ARTEA 101 3 1 636 1 1 16 28/09/2022 ARTEA 631 10 9 564 1 1 16 29/09/2022 ARTEA 55 4 820 1 1 15 30/09/2022 ARTEA 431 11 5 867 233 8 3 241 03/10/2022 ARTEA 18 2 265 2 376 11 35 751 04/10/2022 ARTEA 1 1 16 179 8 2 931 05/10/2022 ARTEA 1 1 17 2 2 33 06/10/2022 ARTEA 70 3 1 158 1 1 17 07/10/2022 ARTEA 1 1 17 376 6 6 329 10/10/2022 ARTEA 283 10 4 670 1 1 17 11/10/2022 ARTEA 1 1 16 1 1 16 12/10/2022 ARTEA 1 1 16 1 1 16 13/10/2022 ARTEA 1 1 16 878 19 14 928 14/10/2022 ARTEA 126 8 2 223 1 1 18 17/10/2022 ARTEA 1 1 18 12 3 210 18/10/2022 ARTEA 1 1 18 504 10 9 061 19/10/2022 ARTEA 1 1 18 256 5 4 691 20/10/2022 ARTEA 1 1 18 376 9 7 006 21/10/2022 ARTEA 1 1 19 226 8 4 316 24/10/2022 ARTEA 2 2 39 52 3 1 019 25/10/2022 ARTEA 1 1 19 1 1 19 26/10/2022 ARTEA 26 3 499 301 5 5 897 27/10/2022 ARTEA 212 9 4 134 1 138 11 22 949 28/10/2022 ARTEA 238 8 5 036 491 14 10 664 31/10/2022 ARTEA 76 5 1 586 1 1 21 01/11/2022 ARTEA 124 5 2 654 506 10 10 999 02/11/2022 ARTEA 296 8 6 564 180 9 4 130 03/11/2022 ARTEA 26 3 572 1 1 22 04/11/2022 ARTEA 26 2 572 1 1 22 07/11/2022 ARTEA 1 1 22 1 1 22 08/11/2022 ARTEA 1 1 22 476 10 10 982 09/11/2022 ARTEA 1 1 24 150 6 3 614 10/11/2022 ARTEA 37 6 910 170 6 4 238 11/11/2022 ARTEA 51 5 1 234 201 5 5 019 14/11/2022 ARTEA 51 2 1 265 26 2 665 15/11/2022 ARTEA 117 5 2 875 50 4 1 260 16/11/2022 ARTEA 1 1 25 26 2 660 17/11/2022 ARTEA 23 2 576 21 2 538 18/11/2022 ARTEA 121 6 2 964 31 4 773 21/11/2022 ARTEA 32 4 790 21 2 533 22/11/2022 ARTEA 1 1 25 20 2 500 23/11/2022 ARTEA 1 1 25 1 1 25 24/11/2022 ARTEA 21 2 521 1 1 25 25/11/2022 ARTEA 21 2 521 1 1 25 28/11/2022 ARTEA 74 4 1 826 1 1 25 29/11/2022 ARTEA 57 4 1 407 1 1 25 30/11/2022 ARTEA 26 2 640 1 1 25 01/12/2022 ARTEA 26 3 640 1 1 25 02/12/2022 ARTEA 7 4 172 5 2 124 05/12/2022 ARTEA 1 1 25 6 2 149 06/12/2022 ARTEA 1 1 25 1 1 25 07/12/2022 ARTEA 1 1 25 1 1 25 08/12/2022 ARTEA 201 8 4 910 127 6 3 136 09/12/2022 ARTEA 1 1 24 51 3 1 239 12/12/2022 ARTEA 1 1 25 1 1 25 13/12/2022 ARTEA 162 6 3 928 1 1 24 14/12/2022 ARTEA 1 1 24 1 1 24 15/12/2022 ARTEA 1 1 24 1 1 24 16/12/2022 ARTEA 26 3 624 1 1 24 19/12/2022 ARTEA 1 1 24 1 1 24 20/12/2022 ARTEA 1 1 24 1 1 24 21/12/2022 ARTEA 66 4 1 576 1 1 24 22/12/2022 ARTEA 1 1 24 6 2 144 23/12/2022 ARTEA 5 2 120 1 1 24 27/12/2022 ARTEA 2 2 48 1 1 24 28/12/2022 ARTEA 69 5 1 647 1 1 24 29/12/2022 ARTEA 26 2 619 1 1 24 30/12/2022 ARTEA 51 3 1 209 1 1 24 TOTAL 8 622 346 164 865 10 986 342 207 597

A propos d’ARTEA

Pionnier de la transition énergétique, ARTEA a été fondé en 2001 avec l’objectif de proposer une vision de l’immobilier en rupture avec les usages de son époque. Aujourd’hui, le groupe propose un modèle intégré d’économie circulaire s’appuyant sur 3 piliers :

- L’énergie renouvelable (producteur et fournisseur) permettant à ses parcs de viser une autonomie énergétique. A l’horizon 2025, ARTEA prévoit d’alimenter l’ensemble de ses ARTEPARC en énergie renouvelable, produite en France ;

- L’immobilier durable (conception, promotion, investissement et exploitation) pour développer des parcs tertiaires, sous sa marque ARTEPARC, un concept immobilier innovant dit de 3ème génération déployé dans de nombreuses villes de France (Lille-Lesquin, Aix-en-Provence, Grenoble…) ; et

- Les services à valeur ajoutée reposant sur une offre unique de services en phase avec les nouveaux usages de notre époque avec ses propres concepts de coworking et d’hôtellerie Lifestyle (Coloft).

Depuis 20 ans, ARTEA structure ainsi son écosystème et celui de ses clients vers un monde peu émetteur de CO2. Son modèle de consommation décentralisé, fort de ses infrastructures intelligentes, locales et pilotées, lui permette de viser un objectif de neutralité carbone à l’horizon 2030.

Le groupe ARTEA est coté sur le compartiment C d’EURONEXT Paris, ARTEA (ARTE ; code ISIN FR0012185536).

Contacts :

ARTEA

Edouard de CHALAIN

Directeur administratif & financier

+33 (0)1 30 71 12 62

edouard.dechalain@groupe-artea.fr ACTIFIN, communication financière

Alexandre COMMEROT

+33 (0)7 85 55 25 25

acommerot@actifin.fr ACTIFIN, relations presse financière

Loris DAOUGABEL

+33 (0)6 59 01 36 64

ldaougabel@actifin.fr

