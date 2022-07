ARTEA : Revenues for the first half of 2022

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le chiffre d'affaires issu des activités récurrentes immobilières est en croissance de 25% sous l'effet conjugué de :

revenus Fonciers en croissance de 6%. Sur l'ensemble du patrimoine, le taux d'occupation est toujours optimisé à 95 % ;

en croissance de 6%. Sur l'ensemble du patrimoine, le taux d'occupation est toujours optimisé à 95 % ; revenus issus de l'activité Services en forte croissance de 92%, portée par :

le dynamisme du coworking avec la montée en puissance des Arteparcs de Lesquin 4 (bâtiment historique), de Lesquin LM (dernier plateau en cours de commercialisation) et le lancement de celui de Biot A.

la livraison de l'hôtel de l'Escalet à Ramatuelle et de l'Arteparc de Lesquin 2 et 3 à Lille qui ont commencé à générer des revenus récurrents dès ce 1 er semestre mais sont toujours en phase de montée en puissance.

Bien qu'en repli, l'activité Promotion affiche une très bonne dynamique avec :

La signature de VEFA (Vente en Etat Futur d'Achèvement) pour plus de 10 M€ au cours des 6 premiers mois et celle d'une VEFA en juillet pour 18,5 M€ ;

Des livraisons de bâtiments sur les Arteparc de Lesquin, Meylan et Fuveau pour le compte de l'Immobilière Durable ;

L'obtention du permis de construire et la mise en chantier de l'hôtel des Postes, lieu emblématique et patrimoine culturel et architectural, classé monument national au Grand- Duché de Luxembourg qui, une fois transformé et reconverti, sera exploité par ARTEA.

Les cessions de 3 actifs (Lotus, Green Corner, Canopée) pour un total de près de 20 M€ entre les mois de juin et juillet 2022 ;

La crise ukrainienne et la crise des matières premières qui en découle a entrainé un ralentissement et un report de certains chantiers par rapport à notre plan de charge initial. Au 2ème semestre, nous devrions retrouver une activité plus dynamique grâce notamment à l'augmentation des livraisons d'immeubles et des lancements d'opérations significatives.

Inauguration de la première station de recharge ultrarapide pour véhicules électriques en partenariat avec Siemens

En juillet 2022, Dream Energy, acteur global des énergies renouvelables et des infrastructures énergétiques complexes, filiale d'ARTEA et Siemens ont inauguré à Lille sur l'Arteparc de Lesquin la première station de recharge ultrarapide pour véhicules électriques et hybrides, alimentée pour partie grâce au smartgrid de l'Arteparc et par la production des ressources électriques de Dream Energy 100% verte et locale.

Installée sur l'Arteparc de Lille-Lesquin, un parc tertiaire environnemental de 3ème génération du groupe ARTEA, cette station de recharge ultrarapide pour véhicules électriques est alimentée d'une façon inédite, par les propres unités de production d'énergie de Dream Energy.

En effet, Dream Energy exploite un écosystème de plus de 70 centrales photovoltaïques et hydrauliques (avec un objectif de plus de 100 centrales dès 2023).

La station de Lille-Lesquin, qui, à terme, comportera 10 bornes permettant d'alimenter 20 places de supercharge, évoluera dès le début 2023 pour accueillir 5 bornes Sicharge D supplémentaires, une ombrière photovoltaïque et une installation de stockage par batterie de 1MW.

Dream Energy et Siemens ont pour objectif de déployer une centaine de stations de recharge ultrarapide sur la France d'ici la fin 2023.

Refinancement de l'émission obligataire de 17 M€

ARTEA annonce le remboursement de son emprunt obligataire de 17 M€ qui portait échéance à mars 2022, concomitamment à la mise en place de trois crédits pour un total de 23,2 M€ avec Arkea. Ces

2