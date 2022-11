ARTEA : The city of Laon signs a promise of sale with Dream Energy to build a supercharger station with a service hub

La Ville de Laon et, plus largement, le Pays de Laon, sont des territoires fortement engagés dans la transition énergétique, inscrits dans la 3

Cette station de superchargeurs sera installée sur un terrain de 4000m2 dans la zone Rousseau, au cœur du Pays de Laon dans une zone commerciale et industrielle dynamique, à proximité du centre- ville et des axes routiers majeurs N2 et A26 sortie 13. Un pôle service d'environ 500m2, construit par la maison-mère de Dream Energy, ARTEA, permettra aux automobilistes d'avoir accès à un certain nombre de services durant la recharge, tels qu'un espace de relaxation et de snacking, de postes de travail et de sanitaires. En outre, une aire de jeux pour enfants et un aménagement paysager compléteront la station.

Dans un contexte en pleine mutation face au développement des véhicules électriques, la ville de Laon, municipalité des Hauts de France particulièrement engagée dans la transition énergétique et la mobilité bas-carbone, a décidé de s'équiper afin de pouvoir proposer à ses habitants et visiteurs une station de superchargeurs. Consciente de l'expertise nécessaire et de l'importance d'une électricité véritablement verte, c'est à Dream Energy, acteur des énergies renouvelables opérant depuis 2007, que la municipalité a choisi de faire appel.

Les bornes et le pôle service seront alimentés en électricité renouvelable et locale, grâce aux panneaux solaires en autoconsommation et à la fourniture par Dream Energy d'une électricité verte produite en France dans ses centrales hydrauliques et photovoltaïques.

Au sujet de Dream Energy

Depuis 2007, Dream Energy, acteur global des énergies renouvelables, est à la fois producteur d'électricité, fournisseur et opérateur de recharge. L'entreprise détient et exploite plus de 70 centrales hydrauliques et photovoltaïques en France. Dream Energy détient également une expertise dans l'autoconsommation et la conception de « smartgrids », réseaux intelligents permettant d'optimiser production, consommation et stockage au sein d'un même ensemble immobilier.

Dream Energy développe ainsi un écosystème vertueux dans la mobilité, en exploitant des bornes qu'il alimente avec sa propre électricité renouvelable.

Cet écosystème apporte une maîtrise fiable, sécurisée et locale de l'approvisionnement, garantit la traçabilité renouvelable et la stabilité dans les prix pratiqués à la borne, pour une mobilité véritablement bas-carbone. Présent sur tout le territoire français, Dream Energy investit, installe et exploite des stations de recharge sur parking extérieur ouvert au public pour les collectivités, enseignes commerciales, hôtels, parcs tertiaires désireux d'offrir un service vertueux de recharge. Dream Energy accompagne le propriétaire en intervenant sur toute la chaîne du projet : faisabilité, investissement, travaux, raccordement, exploitation et gestion internalisée de la maintenance.

Plus d'informations : www.dream-energy.fr

Contacts presse Dream Energy - Agence Pressario

Hortense Grégoire : 06 08 33 89 88 - hortense.gregoire@pressario.fr

Camille Choupot : 06 45 86 41 78 - camille@pressario.fr

Contact presse Ville de Laon :

David Vitu : 06 13 16 05 88 - dvitu@ville-laon.fr