Artea : Sécurisation du pipeline : signature de 2 nouveaux baux pour un total de 5 200 m².

Sécurisation du pipeline : signature de 2 nouveaux baux pour un total de 5 200m²

Artea (ISIN : FR0012185536 – ARTE) a signé au cours des deux dernières semaines deux nouveaux baux pour un total de 5 200 m² dans des immeubles de bureaux devant être livrés au cours des deux prochaines années.

Artea démontre l’attractivité de ses parcs dans un contexte de crise sanitaire

Ces trois nouveaux baux ont été signés dans localisations différentes :

- Arteparc de Nîmes : prise à bail au 2ème trimestre 2021 de 85% d’un immeuble 2 000 m² sur une durée ferme de 6 ans par SPIE ICS.

Après la cession en 2019 du 1er immeuble de cet Arteparc, la signature en juillet 2020 d’une VEFA sur un 2ème immeuble, il ne restera plus qu’un immeuble à commercialiser dans cette Arteparc : des discussions sont en cours.



- Arteparc de Lille-Lesquin : lancement d’un nouvel immeuble suite à la signature d’un clé en main locatif de 3 500 m² sur 9 ans ferme avec le groupe SOCOTEC.

Cette nouvelle signature confirme l’attrait des utilisateurs pour la localisation de cet Arteparc et l’ensemble des services qui sont proposés à ses utilisateurs.



Enfin, Artea annonce aux actionnaires que la réactivation du contrat de liquidité qui avait été suspendu temporairement pour des raisons techniques.

Prochaine publication financière :

Chiffre d’affaires annuel, le 26 février 2021

Retrouvez toute l’information financière d’ARTEA sur : http://www.groupe-artea.fr

ARTEA conçoit, réalise et développe des concepts immobiliers innovants dits de 3ème génération en intégrant des services et en développant son concept « Hospitality at Work & Hospitality to Live ».

Depuis 20 ans, grâce à son écosystème, ARTEA propose des immeubles green produisant leurs propres énergies et une gamme de services à valeur ajoutée notamment au sein de ses ARTEPARC où l’on retrouve en plus du bureau : coworking, crèches, restaurants, salle de sport, santé… En 2009, ARTEA livre le 2ème immeuble à énergie positive de France. En 2013, ARTEA livre le 1er parc tertiaire à énergie positive de France. Ce concept a continué à évoluer pour être développé dans différentes grandes villes.

Depuis sa création, ARTEA a ainsi livré plus de 250 000 m² de bureaux et services green dont environ un tiers a été conservé en patrimoine pour une valeur de plus de 146 M€.

Le groupe ARTEA est coté sur le compartiment C d’EURONEXT Paris, ARTEA (ARTE ; code ISIN FR0012185536).





Contacts



ARTEA



Edouard de CHALAIN, Directeur administratif & financier

Tel : +33 1 30 71 12 62

Email : edouard.dechalain@groupe-artea.fr



ACTIFIN

Communication financière

Christophe de LYLLE

Tel : +33 1 56 88 11 11

Email : cdelylle@actifin.fr

Pièce jointe