Artea : une joint-venture avec la Banque des Territoires

Le 25 mars 2024 à 09:12

Artea annonce que sa filiale d'énergies renouvelables Dream Energy va créer avec la Banque des Territoires, une société de co-investissement (joint-venture) détenue respectivement à 51% et 49%, et dotée de 40 millions d'euros de fonds propres.



Avec un complément de financement par concours bancaires, les deux partenaires pourront investir 75 millions d'euros dans la construction et l'exploitation de près de 140 stations de supercharge pour véhicules électriques en France.



La coentreprise permettra ainsi d'accélérer le développement d'une mobilité bas-carbone. Le projet est aussi soutenu par l'ADEME, à travers son programme France 2030 qui a attribué plus de 13 millions d'euros de subventions d'investissement à Dream Energy.



