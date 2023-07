COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Vésinet, le 31 juillet 2023

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2023 en croissance de +34%

Triplement du chiffre d’affaires Dream Energy

Services et foncières : +64%

Promotion : +18%

La part de l’activité promotion baisse à 72% vs 82% en 2022 et 91% en 2021.

ARTEA (Code ISIN : FR0012185536, Code Mnémo : ARTE), acteur engagé intégré de l'immobilier durable, des énergies renouvelables et des services, annonce ce jour la publication de son chiffre d’affaires du 1er semestre 2023.

(en millions d'euros) S1 2023 S1 2022 Evolution Total Dream Energy - Activité Energie 5,6 1,8 +222% Revenus locatifs bruts 4,4 4,3 +1% Charges refacturées (1) (1,1) -9% Activité Foncière 3,3 3,2 +5% Activité Services (Coworking, Hôtellerie, Honoraires) 4,6 1,6 +180% Total revenus récurrents immobiliers 7,9 4,8 +64% Total revenus promotion 34,1 28,9 +18% TOTAL chiffre d'affaires 47,6 35,5 +34% Données consolidées non auditées

Au 1er semestre 2023, ARTEA enregistre un chiffre d’affaires de 47,6 M€, en hausse de +34% sur un an. Cette croissance qui porte sur les trois métiers d’ARTEA reflète la diversification progressive du groupe avec un part de l’activité promotion qui ne représente plus que 72% du total vs 82% en 2022 et 91% en 2021.

Les revenus issus de Dream Energy sont multipliés par 3 à 5,6 M€. Cette croissance s’explique par le doublement de la capacité de production grâce aux acquisitions réalisées en fin d’année 2022 ainsi que l’intégration de deux sociétés AIS et EMJ permettant d’internaliser les compétences de construction et de maintenance des barrage hydroélectriques et des stations de super chargeurs. Cette évolution est une tendance de fond qui doit se poursuivre sur les prochains exercices.

Les revenus issus desactivités récurrentes immobilières progressent de +64% à 7,9 M€, sous l’effet conjugué :

d’une stabilité des revenus Fonciers : +1% étant donné que les nouveaux actifs conservés via l’Immobilière Durable ne sont plus consolidés . Sur l’ensemble du patrimoine, le taux d’occupation est toujours optimisé à 97% ;

: +1% étant donné que les nouveaux actifs conservés via l’Immobilière Durable ne sont plus consolidés Sur l’ensemble du patrimoine, le taux d’occupation est toujours optimisé à 97% ; d’une croissance de +180% des revenus issus de l’activité Services. Cette croissance s’explique par la montée en puissance des actifs exploités sous la marque Pureplaces (coworking et coliving) à Lille-Lesquin et Biot-Sophia ainsi que par l’activité Storia (hôtellerie de prestige) avec l’acquisition du château d’Artigny réalisée fin février 2023.

Les revenus issus del’activité Promotion progressent de +18% à 34,1 M€, et se caractérisent par :

La signature de ventes pour 20 M€ au cours des 6 premiers mois : essentiellement un immeuble intégralement loué à Orange à Sophia ainsi que le solde d’un immeuble à Fuveau. Deux nouvelles cessions (Lesquin F et Bachasson G) ont été signées en juillet pour 14 M€ ;

L’obtention de nouveaux financements en vue de l’acquisition de nouveaux actifs pour le compte de l’Immobilière Durable : extension de l’Arteparc de Meyreuil, lancement de nouveaux Arteparc à Lyon et Bordeaux en cours.

Poursuite de l’accélération des activités d’énergies renouvelables

Au 1er semestre 2023, Dream Energy, regroupant les activités d’énergies renouvelables du Groupe, a poursuivi son développement rapide. Les 6 premiers mois de l’année se sont ainsi caractérisés par :

La sélection par l’ADEME de Dream Energy suite à l’appel à projets « Soutien au déploiement de stations de recharge pour les véhicules électriques » dans le cadre du plan France 2030 1 . Soutenu par l'État, avec une première subvention de 6,8 M€, Dream Energy se positionne comme un acteur incontournable de l’électro-mobilité grâce au déploiement de son réseau de stations de super chargeurs sur l’ensemble du territoire français ainsi que dans différents pays d’Europe. Une première tranche de 35 stations comprenant 170 points de charge est en cours de déploiement ;

Soutenu par l'État, avec une première subvention de 6,8 M€, Dream Energy se positionne comme un acteur incontournable de l’électro-mobilité grâce au déploiement de son réseau de stations de super chargeurs sur l’ensemble du territoire français ainsi que dans différents pays d’Europe. Une première tranche de 35 stations comprenant 170 points de charge est en cours de déploiement ; La signature d’un partenariat avec l’Union Nationale des Taxis (UNT) 2 , afin de les accompagner dans la mutation des flottes de parc de véhicules professionnels vers l’électrique bas carbone. Dans ce cadre, Dream Energy mettra à la disposition de l’UNT de manière privilégiée un service de recharge ultrarapide et bas carbone, adapté à la profession. L’UNT représente plus de 4 000 taxis en France ;

afin de les accompagner dans la mutation des flottes de parc de véhicules professionnels vers l’électrique bas carbone. Dans ce cadre, Dream Energy mettra à la disposition de l’UNT de manière privilégiée un service de recharge ultrarapide et bas carbone, adapté à la profession. L’UNT représente plus de 4 000 taxis en France ; Le lancement d’un financement participatif via Lendosphere 3 pour accompagner la croissance de ses activités d’énergies renouvelables. Avec un objectif initial de 2 M€, cette campagne ouverte à tous est la première émission d'un emprunt global de 10 M€. Une première émission de 5 M€ a déjà été réalisée et une deuxième souscription est actuellement en cours.

Au 30 juin 2023, Dream Energy, filiale à 100 % du groupe ARTEA, regroupe :

20 centrales hydroélectriques ;

50 centrales photovoltaïques ;

Une activité de fournisseur d’énergie renouvelable dédiée aux entreprises et aux professionnels ;

Une activité d’opérateur de bornes de recharge électrique ;

Une activité d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour des projets d'énergie renouvelable (Artesol) ;

Une activité de maintenance d'actifs renouvelables.

Piloté par sa filiale Dream Energy, le pôle Énergies Renouvelables est au cœur de la stratégie de développement du groupe ARTEA au service d’une double ambition : alimenter l'ensemble de son parc immobilier ainsi qu’un portefeuille d’entreprises clientes en énergies renouvelables produites en France d'ici 2025, et atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2030 avec la généralisation de sa stratégie zéro carbone, zéro fossile, 100 % renouvelable.

Prochain rendez-vous : résultats semestriels 2023, le 2 octobre 2023

A propos d’ARTEA

Pionnier de la transition énergétique, ARTEA a été fondé en 2001 avec l’objectif de proposer une vision de l’immobilier en rupture avec les usages de son époque. Aujourd’hui, le groupe propose un modèle intégré d’économie circulaire s’appuyant sur 3 piliers :

l’énergie renouvelable (producteur et fournisseur) permettant à ses parcs de viser une autonomie énergétique. A l’horizon 2025, ARTEA prévoit d’alimenter l’ensemble de ses ARTEPARC en énergie renouvelable, produite en France ;

l’immobilier durable (conception, promotion, investissement et exploitation) pour développer des parcs tertiaires, sous sa marque ARTEPARC, un concept immobilier innovant dit de 3 ème génération déployé dans de nombreuses villes de France (Lille-Lesquin, Aix-en-Provence, Grenoble…) ; et

génération déployé dans de nombreuses villes de France (Lille-Lesquin, Aix-en-Provence, Grenoble…) ; et les services à valeur ajoutée et l’Hospitality reposant sur une offre globale en phase avec les nouveaux usages de notre époque avec ses propres concepts de coworking et de coliving (Coloft), d’hôtellerie Lifestyle (Storia), et de restauration (Amici et Beldi).

Depuis 22 ans, ARTEA structure ainsi son écosystème et accompagne ses clients avec des solutions bas carbone associées aux offres d’énergie renouvelable produite par le groupe. Son modèle de consommation décentralisé, fort de ses infrastructures intelligentes, locales et pilotées, lui permette de viser un objectif de neutralité carbone à l’horizon 2030 en déployant une stratégie « Double Zéro » : zéro carbone, zéro fossile.

Le groupe ARTEA est coté sur le compartiment C d’EURONEXT Paris, ARTEA (ARTE ; code ISIN FR0012185536).

Contacts :

ARTEA Edouard de CHALAIN

Directeur administratif & financier

Tel : +33 1 30 71 12 62

Email : edouard.dechalain@groupe-artea.fr ACTIFIN, communication financière Alexandre COMMEROT

+33 (0) 1 56 88 11 18

acommerot@actifin.fr ACTIFIN, relations presse financièreIsabelle DRAY +33 (0) 1 56 88 11 29 idray@actifin.fr











1 Communiqué de presse du 20 février 2023

2 Communiqué de presse du 10 mai 2023

3 Communiqué de presse du 30 mai 2023





