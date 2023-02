COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Vésinet, le 20 février 2023

Dream Energy lauréat de l'appel à projets France 2030 :

« Soutien au déploiement de stations de recharge pour les véhicules électriques »

Dream Energy, acteur global des énergies renouvelables et filiale du groupe ARTEA, est fier d’annoncer être lauréat de l’appel à projets « Soutien au déploiement de stations de recharge pour les véhicules électriques » dans le cadre du plan France 2030.

Cet appel à projets de France 2030, doté d’un budget global de 3,6 milliards d’euros, s’inscrit dans l’objectif de produire, à l’horizon 2030, en France, 2 millions de véhicules zéro émission et de développer une mobilité sobre, souveraine et résiliente.

Soutenu par l'État, avec une subvention de 6,8 millions d’euros, Dream Energy participera en première ligne au déploiement de réseaux de bornes de recharge haute puissance en vue de l’installation de 170 points de charges pour véhicules électriques d’une puissance minimale de 150 kW dans 35 stations à destination du grand public sur tout le territoire national.

Les stations de recharge une fois déployées, seront alimentées par l’électricité verte et locale produite par le parc de centrales hydroélectriques et photovoltaïques qu’exploite le Groupe pour son propre compte en France. Plus de détails :

Philippe Baudry, Président-directeur général et fondateur du groupe ARTEA déclare : « Nous sommes ravis d'avoir été sélectionné par l'ADEME qui soutient un opérateur français, qui produit sa propre électricité verte et française. Cette confiance accordée par le gouvernement français est une belle récompense du travail accompli par nos équipes mobilisées partout en France. Ce projet s’inscrit dans notre ambition de devenir l’un des acteurs clés de la transition énergétique en France et de nous imposer comme incontournable sur le marché français de la super recharge. »

A propos de Dream Energy

Depuis 2007, Dream Energy, acteur global des énergies renouvelables, est à la fois producteur, fournisseur et exploitant. L’entreprise possède ses propres infrastructures smartgrid permettant l’autoconsommation, le stockage et la fourniture d’une énergie 100% verte et locale. Ces infrastructures alimentent les super chargeurs Dream energy. L’écosystème de production repose sur un mix de 70 centrales photovoltaïques et hydrauliques. Cette maîtrise fiable et sécurisée garantit la traçabilité, l’approvisionnement local et la flexibilité dans les prix pratiqués à la borne, pour une mobilité renouvelable et décarbonée.

Présent sur tout le territoire, Dream Energy propose l’installation clés en main de bornes et de stations de recharge aux collectivités, commerces et entreprises désireuses d’intégrer un modèle vertueux de fourniture d’énergie. Dream Energy gère l’intégralité d’un projet : faisabilité, travaux, raccordement, exploitation commerciale des bornes et gestion internalisée de la maintenance.

Plus d’informations : www.dream-energy.fr

A propos d’ARTEA

Pionnier de la transition énergétique, ARTEA a été fondé en 2001 avec l’objectif de proposer une vision de l’immobilier en rupture avec les usages de son époque. Aujourd’hui, le groupe propose un modèle intégré d’économie circulaire s’appuyant sur 3 piliers :

L’énergie renouvelable (producteur et fournisseur) permettant à ses parcs de viser une autonomie énergétique. A l’horizon 2025, ARTEA prévoit d’alimenter l’ensemble de ses ARTEPARC en énergie renouvelable, produite en France ;

L’immobilier durable (conception, promotion, investissement et exploitation) pour développer des parcs tertiaires, sous sa marque ARTEPARC, un concept immobilier innovant dit de 3 ème génération déployé dans de nombreuses villes de France (Lille-Lesquin, Aix-en-Provence, Grenoble…) ; et

génération déployé dans de nombreuses villes de France (Lille-Lesquin, Aix-en-Provence, Grenoble…) ; et Les services à valeur ajoutée reposant sur une offre unique de services en phase avec les nouveaux usages de notre époque avec ses propres concepts de coworking et d’hôtellerie Lifestyle (Coloft).





Depuis 20 ans, ARTEA structure ainsi son écosystème et celui de ses clients vers un monde peu émetteur de CO2. Son modèle de consommation décentralisé, fort de ses infrastructures intelligentes, locales et pilotées, lui permette de viser un objectif de neutralité carbone à l’horizon 2030.

Le groupe ARTEA est coté sur le compartiment C d’EURONEXT Paris, ARTEA (ARTE ; code ISIN FR0012185536).

Contacts :

ARTEA

Edouard de CHALAIN

Directeur administratif & financier

+33 (0)1 30 71 12 62

edouard.dechalain@groupe-artea.fr



PRESSARIO, relations presse corporate Camille CHOUPOT

06 45 86 41 78 camille@pressario.fr Hortense GREGOIRE

06 08 33 89 88

hortense.gregoire@pressario.fr ACTIFIN, communication financière

Alexandre COMMEROT

+33 (0)7 85 55 25 25

acommerot@actifin.fr ACTIFIN, relations presse financière

Loris DAOUGABEL

+33 (0)6 59 01 36 64

ldaougabel@actifin.fr

Pièce jointe