ARTEFACT : projet d'offre publique d'achat à 7,8 euros par action

Artefact a annoncé que ses principaux actionnaires, dont François de la Villardière, Président du Conseil d'administration, les co-fondateurs et co-dirigeants d'Artefact, Vincent Luciani, et Guillaume de Roquemaurel, ainsi que certains actionnaires de référence, dont le Fonds Nobel, Financière Arbevel, Truffle Capital et Otus sont entrés en négociations exclusives le 25 juillet 2021 sur un projet d'acquisition par Ardian Expansion de 17.811.366 actions ordinaires (le " Bloc de Contrôle "), représentant 52,09% du capital et 52,09% des droits de vote, pour un prix de 7,8 euros par action.



Dans le cadre du transfert du Bloc de Contrôle, certains actionnaires vendeurs céderaient ou apporteraient également à Ardian Expansion 20.000 bons de souscription d'actions représentant l'intégralité des bons de souscription d'actions émis par Artefact, pour un prix de 1.190 euros par bon de souscription d'actions.



Le prix de 7,8 euros par action ordinaire valorise 100% du capital et des droits de vote d'Artefact à 328,9 millions d'euros (sur une base entièrement diluée) et fait ressortir une prime de 42,34% par rapport au dernier cours de clôture avant l'annonce de l'entrée en négociations exclusives (23 juillet 2021), de 60,56% par rapport au cours de clôture sur la moyenne pondérée par les volumes des trois derniers mois, et de 85,95% par rapport au cours de clôture sur la moyenne pondérée par les volumes des six derniers mois.



Le Conseil d'administration d'Artefact, réuni le 25 juillet 2021, a accueilli favorablement à l'unanimité ce projet d'adossement d'Artefact. En cas de réalisation du transfert du Bloc de Contrôle et des bons de souscription d'actions, Ardian Expansion devra déposer un projet d'offre publique d'achat obligatoire simplifié sur le solde du capital et des titres donnant accès au capital ou aux droits de vote d'Artefact au même prix de 7,8 euros par action ordinaire.



Dans l'hypothèse où le seuil permettant la réalisation d'un retrait obligatoire serait franchi à l'issue de l'Offre, Ardian Expansion a l'intention de demander la mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire des titres d'Artefact dans les conditions requises par la réglementation applicable.