Artefact : entre dans une phase d'accélération de sa croissance avec pour objectif de devenir le groupe leader mondial des services data, suite au succès de l'offre de rachat par Ardian

Ardian, un des leaders mondiaux de l'investissement privé, et Cathay Capital, se félicitent du succès de leur offre publique d'achat simplifiée sur le solde du capital et des titres d'Artefact, un leader des services autour de la data. Les conditions requises étant réunies à l'issue de l'offre, le retrait obligatoire sur les actions Artefact sera effectif à compter du 21 décembre 2021 au prix de 7,80€ par action. Les managers historiques d'Artefact s'associent également à cette offre en réinvestissant fortement aux côtés d'Ardian pour assurer la continuité de sa gouvernance avec Vincent Luciani à sa tête, en tant que CEO du Groupe.

Fondée en 2014 par Vincent Luciani et Guillaume de Roquemaurel, et après une expansion rapide à l'international, Artefact s'est imposé comme un leader de la

transformation business par la data, dont la mission est de faire le pont entre la data et les métiers pour créer de la valeur. Artefact dispose aujourd'hui d'un réseau mondial, avec une présence dans 5 zones (Europe, Asie, Moyen-Orient, Amériques, et Afrique) et plus de 800 collaborateurs. L'entreprise s'est positionnée comme le partenaire de référence dans la data auprès de très grandes marques, telles que L'Oréal, Danone, Sanofi et Orange ou de grands comptes internationaux comme Samsung et Unilever, dans des secteurs variés tels que la Grande consommation, le Retail, le Luxe, les Télécoms, la Santé, le Tourisme ou encore l'Industrie.

Avec seulement 10 à 15% des entreprises qui réussissent à industrialiser des solutions basées sur la science de la data, les offres data d'Artefact ont démontré leur capacité à faciliter le déploiement des projets IA à l'échelle. Elles permettent la mise en place de services fondamentaux (gouvernance des données, infrastructure, création de data factory) et le développement de solutions spécialisées (automatisation de centres d'appel, prévision de la demande, moteur de recommandation, détection de la fraude). Artefact possède également une offre historique "marketing data-driven" la plus complète du marché.

Dans un marché porté par une augmentation exponentielle de la donnée, l'équipe Expansion d'Ardian aux côtés du fonds Cathay Capital, présent à l'international et notamment en Asie, accompagnera l'équipe de management d'Artefact, dans une nouvelle phase d'accélération avec pour objectif de devenir un leader mondial des services dans la data. Les nouveaux actionnaires soutiendront le groupe dans son expansion géographique en Europe, en Asie et aux États-Unis grâce à leur réseau global et à d'importants moyens financiers et humains mis à la disposition du groupe. Artefact investira notamment dans un ambitieux programme de recrutement de nouveaux talents avec pour objectif de tripler les effectifs du groupe d'ici 2025, avec déjà 500 recrutements prévus en 2022. Enfin, le Groupe sera un acteur actif dans la consolidation du marché à travers des acquisitions stratégiques sur un marché des services data encore très fragmenté.

La force d'Artefact repose sur l'excellence de ses talents, attirés par une entreprise dont le rôle est de construire la prochaine génération de "data leaders". L'attrait de ses valeurs humaines fortes, sa politique RSE engagée autour de son programme sociétal "Data for Education"", ainsi qu'un système de formation en continu à la pointe, font qu'Artefact se positionne aujourd'hui comme un employeur incontournable dans la data.

« Le rapprochement avec Ardian marque incontestablement un tournant majeur dans l'histoire d'Artefact. Le retrait de la côte et l'arrivée d'un actionnaire comme Ardian, investisseur stratégique et orienté sur le long terme, nous permet de déployer un plan de croissance et de recrutement ambitieux, ancré sur la forte valeur ajoutée de nos talents. »

VINCENT LUCIANI ● CO-FONDATEUR ET CEO D'ARTEFACT

« Nous sommes très heureux de devenir l'actionnaire de référence d'Artefact et du succès de l'offre publique simplifiée sur les titres de la société. Notre volonté est de soutenir une équipe de management de très grande qualité dans son ambition de devenir un leader mondial des services dans la data. Nous mettrons à leur disposition notre réseau mondial, notre savoir-faire et d'importants moyens afin d'ensemble accélérer la croissance du groupe en renforçant son attractivité auprès des meilleurs talents et en menant une stratégie ambitieuse de consolidation du marché. »

MARIE ARNAUD-BATTANDIER ● MANAGING DIRECTOR AU SEIN DE L'ÉQUIPE EXPANSION D'ARDIAN

« Nous sommes ravis d'accompagner Artefact et son équipe de management aux côtés d'Ardian dans une nouvelle phase de développement. Artefact a su construire une forte expertise dans le domaine des services de la data, reconnue par ses clients, et dispose d'un potentiel de croissance majeur en France et à l'international. Cette nouvelle étape permettra à Artefact de bénéficier de l'écosystème relationnel et technologique de Cathay Capital, notamment en Chine, dans la mise en œuvre d'une stratégie de croissance organique et externe prometteuse. »

JÉRÉMIE FALZONE ● PARTNER AU SEIN DE L'ÉQUIPE CATHAY CAPITAL