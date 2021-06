Artefact : Mise à disposition des documents préparatoires et modalités de participation et de vote à distance pour l'Assemblée générale mixte du 25 juin 2021 à huis clos 

Assemblée générale mixte du 25 juin 2021 à huis clos :

mise à disposition des documents préparatoires et modalités de participation et de vote à distance

Paris, le 4 juin 2021 – 17h45 CEST - Artefact (FR0000079683 – ALATF – éligible PEA-PME), expert dans la transformation data et le marketing digital auprès des grandes marques, annonce la mise à disposition des documents préparatoires à l’assemblée générale mixte du 25 juin 2021 (10h) et les modalités de participation et de vote à distance.

Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, l’Assemblée générale mixte d’Artefact se déroulera à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des personnes pouvant habituellement y assister.

Elle sera retransmise en direct, le 25 juin 2021 à 10 heures, via le lien suivant :

https://attendee.gotowebinar.com/register/4834248478047637520

Les actionnaires seront en mesure de suivre la présentation du management et de poser des questions écrites via la plateforme durant la session Questions/Réponses. Il sera répondu oralement aux questions durant l’assemblée. En revanche, le vote par Internet en séance ne sera pas possible.

Les actionnaires d’ARTEFACT sont ainsi invités à exercer leurs droits de vote exclusivement à distance, avant l’assemblée générale, soit :

• en adressant une procuration à la Société, ou,

• en votant par correspondance,

en utilisant le formulaire de vote disponible sur le site Internet de la société rubrique Investisseurs / Documents / Documentation – Assemblée Générale Annuelle selon les modalités indiquées dans l’avis préalable paru le 21mai 2021 au BALO.

Tous les documents relatifs à cette assemblée générale sont disponibles sur simple demande auprès de la société, ou peuvent être consultés sur le site Internet de la société rubrique Investisseurs / Documents / Documentation – Assemblée Générale Annuelle.

