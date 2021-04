Artefact : mise à disposition du rapport financier annuel 2020  

Communiqué de mise à disposition du

rapport financier annuel 2020

Paris, le 29 avril 2021 – 19h00 CEST - Artefact (FR0000079683 – ALATF – éligible PEA-PME), expert dans la transformation data et le marketing digital auprès des grandes marques, annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers son rapport financier annuel au 31 décembre 2020.

Le rapport peut être consulté sur le site internet de la Société (https://www.artefact.com/fr/investors-relations/) dans la rubrique « Documents / Rapports Financiers » et également sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org).

A propos d’Artefact I artefact.com

Artefact est une nouvelle génération de société de conseils et services data-driven transformant la donnée en valeur ajoutée et en impact commercial pour ses clients. Fortement implantée sur de grands marchés mondiaux (France, Allemagne, Royaume-Uni, Asie, Dubaï, les Etats-Unis), Artefact intervient auprès d’un large portefeuille de plus de 300 clients intégrant de nombreux leaders mondiaux comme Samsung, Danone, L'Oréal et Sanofi. S’appuyant sur l'exploitation et l'analyse de la donnée, les activités du Groupe sont structurées en 3 grandes offres : Data Consulting, Data Marketing et Digital Marketing. Artefact est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (code ISIN : FR0000079683).

