Artefact : une OPA se profile, le titre s'envole

Le titre de la société de conseil Artefact gagnait plus de 35% lundi en fin de matinée en réaction à l'annonce de discussions en vue d'un changement de contrôle, qui serait suivi d'une OPA sur l'entreprise.



Les principaux actionnaires d'Artefact indiquent en effet être entrés en négociations exclusives sur un projet d'acquisition par Ardian Expansion d'un bloc représentant 52,1% du capital et des droits de vote.



La société d'investissement propose 7,8 euros par action ordinaire, ce qui fait ressortir une prime de 42% par rapport au dernier cours de clôture.



En cas de réalisation du transfert du bloc de contrôle, Ardian devra déposer un projet d'offre publique d'achat obligatoire simplifié sur le solde du capital au même prix de 7,8 euros par action.



Les principaux actionnaires d'Artefact incluent François de la Villardière, les co-fondateurs et co-dirigeants Vincent Luciani et Guillaume de Roquemaurel, ainsi que certains fonds, dont Financière Arbevel et Truffle Capital.



Spécialisée dans l'exploitation et l'analyse de la donnée, Artefact intervient auprès de plus de 300 clients, dont Samsung, Danone, L'Oréal et Sanofi.



