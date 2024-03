Artefact Projects Limited fournit des services d'ingénierie, d'architecture et de gestion de projet pour les projets d'infrastructure, notamment les autoroutes. Ses projets comprennent des autoroutes, des infrastructures urbaines et des aéroports. Elle propose des services de projets spécialisés dans le secteur routier pour plus de 10000 kilomètres (kms). La société fournit des services de conception, de construction, de divulgation financière, de supervision de l'exploitation et de l'entretien et de contrôle de la qualité des autoroutes en cours pour 17 projets d'autoroutes nationales pour quatre/six doublures de 1735 kms de sections d'autoroutes nationales en Inde. Elle a entrepris des services en tant que consultants en gestion de projet pour le projet de développement des routes rurales de Chhattisgarh pour la conception, la supervision et la construction de 2100 Kms de routes dans six districts de l'État de Chhattisgarh. Elle a conceptualisé, planifié et conçu divers développements d'infrastructures urbaines, notamment des mini-quartiers résidentiels, des complexes commerciaux, des logements, des marchés de colporteurs, des dépôts de bus dans le Maharashtra et le Madhya Pradesh.

Secteur Construction et ingénierie