Artemis Alpha Trust plc est un fonds d'investissement basé au Royaume-Uni. L'objectif d'investissement de la société est de fournir une croissance à long terme du capital et des revenus en investissant principalement dans des sociétés cotées et de réaliser un rendement total de la valeur nette d'inventaire supérieur au rendement total de l'indice FTSE All-Share. Ses instruments financiers comprennent des actions, des produits dérivés, des soldes de trésorerie, ainsi que des débiteurs et des créanciers issus de ses opérations. La société peut investir jusqu'à 15 % de ses actifs totaux dans d'autres fonds d'investissement. La Société n'investit pas plus de 10 % de ses actifs totaux dans des sociétés non cotées, à l'exclusion des investissements de suivi qui peuvent être effectués dans des investissements non cotés existants. Elle se concentre principalement sur l'investissement de son portefeuille dans des sociétés cotées au Royaume-Uni. Son portefeuille d'investissement comprend des secteurs tels que la consommation discrétionnaire, la finance, la technologie, l'industrie, la santé, l'énergie, les matériaux de base et l'immobilier. Son gestionnaire est Artemis Fund Managers Limited.