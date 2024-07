Artemis Electricals and Projects Limited est une société basée en Inde, qui est engagée dans des activités de fabrication de lampes à diodes électroluminescentes (LED) et de contrats de travail. L'entreprise possède des capacités de conception de produits, d'approvisionnement global, de fabrication clé en main, de réparation et d'entretien, le tout soutenu par un système de planification des ressources de l'entreprise. Ses produits comprennent des feux à LED, des feux de carrosserie à LED, des feux de surface à LED MOON, des feux de carrosserie à LED, des feux de carrosserie à LED, des feux de descente à LED APOLLO et des lampadaires à LED. Les lampadaires à DEL à courant alternatif sont utilisés sur les artères, les routes principales, les carrefours à plusieurs niveaux, les centres civiques et autres. Ce produit est disponible dans de nombreuses variantes allant de 24 watts à 180 watts. Les downlights à LED APOLLO sont utilisés dans les zones commerciales et résidentielles. Ce produit est disponible en trois variantes : 12 watts, 15 watts et 18 watts. Ses produits LED focus lights sont disponibles dans de nombreuses variantes allant de 6 à 30 watts.

Secteur Equipements et composants électriques