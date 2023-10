(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées lundi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

Golden Metal Resources PLC - Société d'exploration de tungstène, d'or, de cuivre, d'argent et de zinc basée au Nevada (Etats-Unis) - Annonce un certain nombre de développements clés dans son projet aurifère Golconda Summit, situé au Nevada. La société annonce qu'un échantillonnage supplémentaire de roches démontre la persistance d'une forte anomalie en arsenic le long de la faille de Golconda, validant la présence d'une " zone d'alimentation " et donc le potentiel de minéralisation aurifère de type Carlin en profondeur. Il explique que l'anomalie en arsenic est un indicateur principal pour les systèmes aurifères de type Carlin et qu'elle est "très encourageante". Reconnaissant le potentiel d'une découverte aurifère significative, il accélère la soumission d'une nouvelle demande de permis au Bureau of Land Management pour l'excavation de tranchées et le forage. Cette demande a été acceptée.

Starcrest Education Ltd - Développeur et opérateur de services éducatifs basé aux îles Caïmans - Annule le projet d'acquisition de Fairview IB World Schools qui avait été annoncé en mars 2022. L'opération aurait constitué une prise de contrôle inversée. En outre, déclare que les actions ont été suspendues dans l'attente de la publication des états financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 et des résultats intermédiaires pour la période close le 30 juin.

Artemis Resources Ltd - Société d'exploration axée sur l'or et le cuivre avec deux projets majeurs en Australie occidentale - Mise à jour du programme d'exploration du lithium à la coentreprise Osborne dans la région de Karratha en Australie occidentale. Les échantillons d'éclats de roche ont atteint une teneur maximale de 1,8 % d'oxyde de lithium. Le président exécutif Guy Robertson commente : "Compte tenu du niveau d'activité dans la région et du succès du projet d'Azure Minerals Ltd à l'est de nos concessions, nous sommes satisfaits du succès continu de la coentreprise Osborne, qui a retourné des niveaux élevés de Li2O [oxyde de lithium] dans les analyses d'éclats de roches. Nous attendons avec impatience la réussite du premier programme de forage entrepris par notre partenaire en coentreprise Greentech Metals". Les préparatifs des programmes de forage commenceront au cours du quatrième trimestre.

Fenikso Ltd - investisseur dans des actifs pétroliers et gaziers nigérians, précédemment connu sous le nom de Lekoil Ltd - Reçoit 992.674 USD dans le cadre du prêt de Lekoil & Gas Investments conclu le 31 décembre 2022 dans le cadre de la restructuration de Fenikso. Explique qu'il s'agit d'un remboursement partiel du prêt de 51,9 millions USD, dont le solde est de 46,8 millions USD. Le prochain paiement est prévu pour la fin du mois de novembre. Le produit servira à compléter le paiement de la première tranche du prêt de Savanah Energy Investments Ltd et à renforcer les liquidités. Après le paiement à Savanah Energy, la société s'attend à disposer de plus de 500 000 USD de liquidités dans son bilan.

TruSpine Technologies PLC - Société de dispositifs médicaux basée à l'aéroport de Londres Gatwick - La Food & Drug Administration (FDA) américaine annonce que la demande 510(k) de la société a progressé jusqu'à l'étape de l'examen de fond. Le directeur général, Laurence Strauss, déclare : "Je suis ravi qu'après la réaction rapide de la société, qui a fourni des éclaircissements et de la documentation à la FDA américaine à l'appui de notre demande 510(k) pour le Cervi-LOK, la FDA ait fait passer la demande à l'étape de l'examen de fond. J'espère être en mesure de vous informer de l'évolution de la situation dans un avenir proche".

Digital 9 Infrastructure PLC - investit dans l'infrastructure de l'internet, y compris la fibre sous-marine et terrestre, les centres de données et les réseaux sans fil - Répond à la lettre d'Aqua Ventures, qui détient une participation de 3,5 % dans la société. Aqua Ventures demande un examen stratégique indépendant immédiat de l'entreprise. Aqua Ventures explique qu'elle est en contact étroit avec des actionnaires représentant plus de 20 % du capital social de la société, qui ont exprimé leur soutien à Aqua Ventures Ltd. Aqua Ventures indique qu'elle demandera la tenue d'une assemblée générale d'urgence si l'engagement de procéder à un examen stratégique n'est pas pris. La société déclare qu'elle souhaite protéger et accroître rapidement la valeur de D9, mais qu'elle a besoin d'un certain temps et d'une certaine quantité de travail pour pouvoir examiner en profondeur toutes les options. Elle estime qu'il est dans l'intérêt des actionnaires de donner la priorité à la vente de 100 % de Verne Global et que le lancement d'un examen stratégique pourrait déstabiliser le processus de vente.

EnQuest PLC - Producteur de pétrole et de gaz basé à Londres et possédant des actifs au Royaume-Uni et en Malaisie - Prévoit de soumettre une demande formelle de radiation des actions du Nasdaq Stockholm le 5 décembre, le dernier jour de négociation étant probablement environ deux semaines après la date de la demande. Les actions de la société resteront cotées à la Bourse de Londres.

Round Hill Music Royalty Fund Ltd - société de capital-investissement qui se consacre exclusivement aux investissements dans des actifs de droits d'auteur musicaux générateurs de revenus - a mis en place un plan de sanctions judiciaires pour mettre en œuvre le rachat de la société par Alchemy Copyrights. Les actions de la société seront suspendues le 31 octobre.

Ethernity Networks Ltd - Fournisseur de technologie de semi-conducteurs de traitement de données pour les appareils de réseau, basé à Airport City, Israël - Annonce l'extension de l'ordre de suspension temporaire de la procédure. Cette décision a été approuvée par le tribunal et la prolongation court jusqu'au 31 décembre.

ThomasLloyd Energy Impact Trust PLC - société d'investissement axée sur les projets d'infrastructures énergétiques durables - Change de nom en Asian Energy Impact Trust PLC avec effet au 31 octobre.

UP Global Sourcing Holdings PLC - propriétaire de marques d'articles ménagers, dont Salter et Beldray, basé à Manchester - change de nom pour devenir Ultimate Products PLC. Explique que le changement de nom a pris effet le 26 octobre.

Black Sea Property PLC - promoteur immobilier en Bulgarie - accepte de prolonger le délai de paiement du solde de la contrepartie due pour l'acquisition de 98 % du Grand Hotel Varna AD. Cette opération avait été annoncée en juillet. Le solde, soit environ 16 millions d'euros, doit maintenant être payé le 6 novembre.

Safestyle UK PLC - détaillant et fabricant de fenêtres et de portes de remplacement en PVC - nomme Richard John Harrison d'Interpath Ltd et William James Wright d'Interpath Ltd en tant qu'administrateurs.

