Arterra Bioscience SpA est une entreprise de biotechnologie basée en Italie. Elle se concentre sur la recherche et le développement d'ingrédients et de solutions naturelles. En exploitant les potentialités des organismes vivants tels que les bactéries, les levures, les plantes et les cellules animales, la société développe des produits et des procédés qui servent de technologies habilitantes et qui trouvent une application horizontale dans divers secteurs industriels, tels que les cosmétiques, l'agriculture et les nutraceutiques. Les principales activités et applications de la société comprennent le développement de plates-formes technologiques, utilisées dans le criblage de composés actifs pour différentes applications industrielles ; la mise en place de nouveaux procédés d'extraction, visant à améliorer la durabilité et le rendement de composés intéressants et la production de matières premières de haute technologie ayant une application dans différents domaines industriels. La société collabore avec des entreprises privées, des universités et des instituts de recherche du monde entier.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale