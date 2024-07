Artis Real Estate Investment Trust est un fonds d'investissement immobilier canadien diversifié qui possède un portefeuille d'immeubles industriels, de bureaux et de commerces de détail au Canada et aux États-Unis. Son portefeuille comprend plus de 119 immeubles commerciaux totalisant environ 13,7 millions de pieds carrés de superficie locative brute. Ses propriétés comprennent Bower Centre ; Maynard Technology Centre ; McCall Lake Industrial ; Pepco Building ; Alex Building ; 100 Omands Creek Boulevard ; 1093 Sherwin Road ; 1681-1703 Dublin Avenue ; Keewatin Distribution Centre ; 360 Main & Shops of Winnipeg Square ; Hamilton Building ; Bell MTS Building II ; Grande Prairie Power Centre ; Northern Lights Shopping Centre I ; 2190 McGillivray Boulevard ; 7499 East Paradise Lane ; Superstition Springs ; Maple Grove Industrial Center ; North Scottsdale Corporate Center II ; 100 Omands Creek Boulevard ; 1431 Church Avenue ; Prudential Business Park 1 ; 951-977 Powell Avenue & 1326 Border Street, et autres.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial