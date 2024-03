Artis Real Estate Investment Trust (la FPI) est une société d'investissement immobilier à capital fixe établie au Canada. La société détient un portefeuille d'immeubles industriels, de bureaux et de commerces de détail au Canada et aux États-Unis. Le portefeuille de la FPI comprend 135 immeubles commerciaux totalisant une superficie locative brute d'environ 15,6 millions de pieds carrés. Les immeubles de la société comprennent le Bower Centre, le Maynard Technology Centre, le McCall Lake Industrial, l'Alex Building, le Civeo Building, le Memorial Crossing, le Cliveden Building, le 100 Omands Creek Boulevard, le 1093 Sherwin Road, le 120-144 Bannister Road, le 1431 Church Avenue, le 1658-1680 Church Avenue, le 1832 King Edward Street, le 500 Berry Street, le Prudential Street, et d'autres immeubles, 500 Berry Street, Prudential Business Park 3, Inkster Business Centre, Maple Leaf Building, Kincaid Building, Poco Place, 220 Portage Avenue, CDI College Building, Hamilton Building, Johnston Terminal, Bell MTS Call Centre Building, 100 Signal Road, 2190 McGillivray Boulevard, Pembina Village Shopping Centre, et St. Vital Square.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial