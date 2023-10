Artistic Denim Mills Limited est une société pakistanaise engagée dans la fabrication et la vente de tissu denim teint à la corde, de fil et de produits textiles à valeur ajoutée. Les produits de la société comprennent HyperStretch, ProModal, le tissu LYCRA XFIT, Organic Denim Series, le tissu LYCRA dualFX et le tissu LYCRA TOUGH MAX. Dans la catégorie filature, la société produit environ1,6 million de kg de fils par mois avec une capacité installée de 18 000 broches ; Dans la catégorie tissage, la société a une capacité installée annuelle de 19 646 250 mètres de tissu. La Société est équipée d'environ 24 cordes de teinture avec une capacité de 140.000 mètres par cycle. L'usine de la Société est située dans la zone industrielle de Korangi, à Karachi.

Secteur Textiles et Cuirs