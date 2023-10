Artivion, Inc. se consacre à la fabrication, au traitement et à la distribution de dispositifs médicaux et de tissus humains implantables utilisés dans les procédures de chirurgie cardiaque et vasculaire pour les patients souffrant d'une maladie aortique, d'une maladie des valves cardiaques, d'un anévrisme aortique ou d'une dissection. Ses activités se répartissent en deux segments : les dispositifs médicaux et les services de préservation : Les dispositifs médicaux et les services de préservation. Le segment des dispositifs médicaux comprend les ventes d'endoprothèses aortiques, de mastics chirurgicaux et d'On-X. Le segment des services de préservation comprend les services de préservation des tissus humains implantables cardiaques et vasculaires. Il existe quatre familles de produits : les endoprothèses aortiques, les mastics chirurgicaux, les valves cardiaques mécaniques On-X et les produits chirurgicaux connexes, et les tissus humains cardiaques et vasculaires implantables. Les endoprothèses aortiques comprennent les endoprothèses de la crosse aortique, les endoprothèses abdominales et les greffes vasculaires synthétiques. Les scellants chirurgicaux comprennent les produits BioGlue Surgical Adhesive (BioGlue). Elle vend ou distribue également les patchs chirurgicaux bovins PhotoFix.