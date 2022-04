Artistes femmes : enfin le milliard ! [12/04/2022]

C'est une première dans l'histoire des enchères ! Le produit de ventes généré par des artistes femmes a dépassé pour la première fois le milliard de dollars l'an dernier, contre 653 millions de dollars obtenus en 2020. L'année 2021 s'est donc imposée comme la plus réussie pour la valorisation des artistes femmes.

Evolution du produit de ventes aux enchères annuel pour les artistes femmes:

2000 : 82 millions

2007 : 377 millions

2014 : 580 millions

2018 : 775 millions

2021 : 1,095 milliards

Rappel des faits

L'histoire de l'art s'est écrite avec de grands artistes masculins et, encore à notre époque contemporaine, les femmes sont peu nombreuses à accéder à la reconnaissance du marché. Les disparités de prix sont si abyssales que le classement des 100 meilleures adjudications de l'année 2021 n'accueille qu'une seule signature féminine, celle de l'immense (et rare) Frido Kahlo dont une oeuvre très importante est miraculeusement apparue sur le marché l'an dernier (Diego y yo (1949), vendue pour 34,8m$. reproduite ci-contre).

Il a fallu assumer ce constat - celui que les hommes dominent absolument le Marché de l'art en nombre comme en valeur - pour que la place des artistes femmes deviennent un sujet de fond et que les choses commencent à changer. La visibilité de certaines grandes signatures a été petit à petit accrue, et leur valorisation révisée, que ce soit grâce à des programmations institutionnelles clairement orientées dans cette tâche, par le travail de galeries, ou par celui d'autres acteurs du marché de l'art, en l'occurrence des opérateurs de ventes publiques.



En règle générale, une attention plus grande a été portée aux femmes ces dernières années pour tenter de remettre un peu d'ordre quant à leur sous-représentation. Cela semble fonctionner, puisque les responsables de Christie's, Sotheby's et Phillips notent un accroissement réel de la demande pour des œuvres spécifiquement réalisées par des femmes et qu'Artprice constate de puissants renouvellements de records pour quelques-unes d'entre elles…

La place des femmes dans les classements mondiaux

Chaque année, artprice établit le Top 500 des artistes mondiaux classés par produits de ventes dans un Rapport mondial sur notre Marché de l'art (à télécharger ICI). Les artistes femmes distinguées parmi les 100 artistes les plus performants aux enchères ont été, en 2021, les suivantes :



Yayoi KUSAMA (1929), à la dixième position Joan MITCHELL (1926-1992), 35ème devant Jackson Pollock Cecily BROWN (1969), 64ème derrière Jeff Koons Frida KAHLO (1907-1954), 65ème Agnès MARTIN (1912-2004), 80ème, derrière Bernard Buffet Georgia O'KEEFFE (1887-1986), 99ème Helen FRANKENTHALER (1928-2011), vient clore le classement à la centième place

Sept femmes dont les performances annuelles permettent un classement au top 100 mondial… c'est certes peu, néanmoins c'est une avancée si l'on regarde 10 ans en arrière… En 2011 en effet, seules deux artistes se démarquaient parmi les hommes dans ce classement : Irma STERN et Tamara de LEMPICKA, soit des artistes marquantes de la seconde moitié du 20e siècle tandis qu'en 2021, des artistes femmes parviennent à se classer parmi les meilleures de leur vivant !

Top 10 adjudications pour des artistes femmes

Là ou plusieurs artistes masclulins ont déjà dépassé les 100 millions de dollars aux enchères, aucune femme n'a encore franchi le seuil des 50 millions. Voici les six femmes les ayant emporté les plus belles adjudications à ce jour :



Georgia O'KEEFFE : 44,4 m$ pour Jimson Weed/White Flower No.1 (1932)

En 2000, Georgia O'Keeffe se classait déjà parmi les 30 artistes mondiaux les plus performants aux enchères selon leurs produits de ventes annuels. Depuis plus de 30 ans, Georgia O'Keeffe est ancrée comme une incontournable du marché américain (son premier million aux enchères remonte à 1987, année de sa disparition) et, depuis 2014, la vente à 44,4 m$ de l'une de ses oeuvres fait d'elle l'artiste femme la plus chère du monde (Jimson Weed/White Flower, Sotheby's à New York).



Frida KAHLO : 34,8m$ pour Diego y yo (1949). Sotheby's New York, 16/11/2021

Artiste la plus rare et la plus désirable du marché, Frida Kahlo a vendu seulement 33 lots dans les 30 dernières années. L'apparition d'une des ses oeuvres sur le marché déclenche les passions à coup sûr.

L'immense artiste franco-américaine est classée à trois reprises dans le Top 10 des meilleures adjudications pour les femmes, grâce à trois sculptures en bronze de ses fameuses araignées, vendues entre 14 et 32m$ entre 2015 et 2019.

Tamara DE LEMPICKA : 21,3m$ pour son Portrait de Marjorie Ferry (1932). Christie's Londres, 05/02/2020

Le record récent de Tamara de Lempicka (2020) tend à prouver l'importante revalorisation des grandes artistes femmes ayant marqué l'histoire du 20e siècle. Son sommet a allègrement doublé aux enchères entre 2018 et 2020.

Agnes MARTIN : 17,7 m$ pour Untitled #44 (1974). Sotheby's New York, 15/11/2021

Icône du Minimalisme américain, Agnès Martin atteignait pour la première fois le seuil des 10m$ en 2016. Elle a passé un nouveau cap l'année dernière avec 17,7m$ pour une grande toile de 1974 estimée deux fois moins.

Joan MITCHELL: 16,6m$ pour Blueberry (1969), 17/05/2018. Christie's New York

Comme Louise Bourgeois, la signature de Joan Mitchell revient à trois reprises dans le Top 10. Figure essentielle de l'art américain, Joan Mitchell est apparue comme une valeur refuge en temps pendant la crise sanitaire, la dispersion de 50 de ses œuvres ayant généré près de 71 millions de dollars au cours de l'année 2020.

Focus sur Yayoi Kusama, femme vivante la plus cotée

Evolution de l'indice des prix aux enchères de Yayoi Kusama (copyright Artprice.com)

Yayoi KUSAMA (1929) n'obtient peut être pas la palme de l'oeuvre la plus chèrement acquise aux enchères (laquelle revient à Georgia O'Keeffe qui a par ailleurs soutenu Kusama lors de son arrivée aux Etats-Unis) mais son génie extravagant l'impose comme la plus performante du monde en terme de volume d'affaires. Depuis que ses œuvres ont commencé à passer en ventes aux enchères, Kusama affiche en effet un produit de ventes de l'ordre de 889 millions de dollars (pour 7884 lots vendus), loin devant Joan Mitchell (669 m$) ou Louise Bourgeois (320m$).

Cette extraordinaire performance ne s'explique pas seulement par son extrême popularité, elle reflète la réalité d'un marché très organisé et diversifié, constitué à la fois de prestigieuses œuvres uniques et d'une grande quantité de pièces en éditions limitées permettant de toucher toutes les catégories de collectionneurs. Artiste à la force de production impressionnante, Yayoi Kusama accumule les œuvres comme elle disperse le motif obsessionnel de ses pois, et cette manne créative nourrit abondamment les enchères. Pas une artiste ne vend autant d'œuvres qu'elle. Elle est aussi détentrice du record d'un record de transactions de près de 7900 depuis son introduction aux enchères.a

Artiste féminine ayant vendu le plus d'œuvres de son vivant, Yayoi Kusama est aujourd'hui l'artiste femme la plus emblématique du marché de l'art.