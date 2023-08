Artmarket com : A suivre aujourd'hui

En dépit de la crise sanitaire sans précédent qui a frappé le monde entre 2020 et 2023 ainsi que la guerre Russie-Ukraine depuis le premier semestre 2022 qui entraîne un choc économique et financier mondial, le chiffre d'affaires d'Artmarket.com du premier semestre 2023 progresse de +7 % à 1,4 million d'euros. L'objectif 2023/2024 pour Artprice by Artmarket de doublement de son chiffre d'affaires, par l'ouverture payante des annonces de ventes publiques, est en passe de réussir.



Artmarket.com est l'acteur global du marché de l'art avec entre autres son département Artprice qui est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 817 000 Artistes.